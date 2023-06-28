〈能源盤後〉市場擺脫俄羅斯叛變影響 原油收低

原油期貨周二 (27 日) 收低，前一交易日僅小幅上漲，因俄羅斯周末雖遭瓦格納集團發動叛變，引發大眾對普丁 (Vladimir Putin) 總統掌控權力的質疑，但為時短暫，叛軍僅 24 小時就宣布撤兵。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.67 美元或 2.4%，收每桶 67.70 美元。

8 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1.92 美元或 2.6%，報每桶 72.26 美元。

9 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1.84 美元或 2.5%，報每桶 72.51 美元，此為交易最活躍的 Brent 期貨。

7 月交割的汽油期貨價格下跌 0.8%，收每加侖 2.517 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.6%，收每加侖 2.399 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格下跌 1%，收每百萬 Btu 2.763 美元。

市場驅動力

周一原油價格僅小幅上漲，因交易商淡化俄羅斯叛變的瓦格納集團對石油供應的威脅，因該場叛變相當短暫且無太大損害。令市場很快就忽視該事件，認為該事件不會引起任何有意義的供應風險。

施耐德電氣全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示，該事件處於一個更廣泛的趨勢背景，即過去一年俄羅斯原油出口常常高於預期，因為俄羅斯持續在中國和其他發展中市場尋找有意願的買家，藉此彌補在美國和歐洲失去的市占。

他認為，總體而言，市場仍然受到與央行政策相關的經濟不確定性以及年初經濟增長普遍疲軟的拖累。

