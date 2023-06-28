盤後速報 - 永信建(5508)下週(7月5日)除息6.35元，預估參考價64.65元

永信建(5508-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.35元。
以今日(6月28日)收盤價71.00元計算，預估參考價為64.65元，息值合計為6.35元，股息殖利率8.94%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
永信建(5508-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。有關建築材料買賣(期貨除外)。有關室內裝潢之設計及施工業務。近5日股價下跌0.14%，櫃買指數下跌1.68%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/05
|71.00
|6.3454
|8.94%
|0.0
|2022/07/06
|65.3
|8.0061
|12.26%
|0.0
|2021/09/07
|54.9
|3.3406
|6.08%
|0.0
|2020/09/02
|38.1
|1.801
|4.73%
|0.0
|2019/08/28
|34.15
|2.86031
|8.38%
|0.0
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