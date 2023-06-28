盤後速報 - 彰源(2030)下週(7月5日)除息1.5元，預估參考價21.7元

彰源(2030-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(6月28日)收盤價23.20元計算，預估參考價為21.7元，息值合計為1.5元，股息殖利率6.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

彰源(2030-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼鐵治鍊業. 鋼鐵軋延及擠型業. 鋼鐵鑄造業. 鋼材二次加工業。其他金屬製品製造業.熱處理業.表面處理業. 再生能源自用發電設備。五金批發業.國際貿易業.產品設計業. 除許可業務外，得經營法令非。近5日股價上漲0%，台灣加權指數下跌1.73%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/05 23.20 1.5 6.47% 0.0
2022/07/21 24.05 2.0 8.32% 0.0
2021/09/03 36.35 0.5 1.38% 0.0
2020/07/23 10.7 0.5107 4.77% 0.0
2019/07/17 13.4 1.0 7.46% 0.0

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