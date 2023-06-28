盤後速報 - 彰源(2030)下週(7月5日)除息1.5元，預估參考價21.7元

彰源(2030-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(6月28日)收盤價23.20元計算，預估參考價為21.7元，息值合計為1.5元，股息殖利率6.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
彰源(2030-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼鐵治鍊業. 鋼鐵軋延及擠型業. 鋼鐵鑄造業. 鋼材二次加工業。其他金屬製品製造業.熱處理業.表面處理業. 再生能源自用發電設備。五金批發業.國際貿易業.產品設計業. 除許可業務外，得經營法令非。近5日股價上漲0%，台灣加權指數下跌1.73%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/05
|23.20
|1.5
|6.47%
|0.0
|2022/07/21
|24.05
|2.0
|8.32%
|0.0
|2021/09/03
|36.35
|0.5
|1.38%
|0.0
|2020/07/23
|10.7
|0.5107
|4.77%
|0.0
|2019/07/17
|13.4
|1.0
|7.46%
|0.0
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