〈陸港盤後〉 美國考慮對中祭出新AI晶片出口管制措施 滬指收盤持平

中國 A 股市場滬指周三（28 日）收盤持平，深證成指與創業板指齊跌，利空是拜登政府考慮對中國祭出新人工智慧（AI）晶片出口管制措施，而中國 5 月全國規模以上工業企業利潤總額年降 12.6%，凸顯需求疲軟與製造業通貨緊縮的衝擊。

滬指周三收盤持平，報 3,189.38 點，深成指跌 0.47% 報 10,926.32 點，創業板指跌 0.44% 報 2,182.1 點；兩市成交額合計人民幣 8,882 億元，「北向資金」淨流出 40.72 億元。

煤炭、燃氣、電力等類股強勢拉升，物流、食品飲料、汽車、石油等族群齊揚；旅遊餐飲、半導體、軟體、地產、AI 等類股走低。

香港恒生指數周三收盤漲 0.12%，恒生科技指數漲 0.75%。

據《華爾街日報》報導，知情人士透露，拜登政府考慮對中國祭出新 AI 晶片出口管制措施，最快下月採取行動，可能會等財長葉倫 7 月初訪中後才會採取行動，以免觸怒北京。

消息人士說，美國政府將要求輝達（Nvidia）等晶片製造商在未獲許可下，禁止向中國等國家的客戶銷售晶片，且此舉是美國政府擴大去年 10 月的出口管制措施。美方的新出口管制措施，可能進一步削弱中國建立 AI 實力的能力。

此外，中國國家統計局周三公布的數據顯示， 5 月全國規模以上工業企業利潤總額年降 12.6%，凸顯需求疲軟與製造業通貨緊縮的衝擊。

國家統計局工業司統計師孫曉表示，整體而言，工業企業利潤延續回升趨勢，但人們也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻，國內需求仍顯不足，制約企業利潤進一步恢復，工業企業效益恢復基礎仍不牢固。