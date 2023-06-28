三陽看好二輪外銷 拚3年內外銷總銷量達百萬里程碑

機車大廠三陽 (2206-TW) 今 (28) 日召開股東常會，董事長吳清源表示，二輪最重要的主軸是外銷，外銷才是最大的市場，期待未來三年內外銷達銷量 100 萬台目標，而 hybrid 機種應該是全球獨有。

吳清源指出，在三陽已擔任三屆董事長共 9 年，當初設定的 333 專案，第一個 3 年力求公司穩定，第二個 3 年拚公司的發展，第三個 3 年要重返榮耀，設定的目標提早達成，但達標並不代表結束，階段性任務完成後，下一個任務正要開始。

二輪方面，333 專案階段性結束，而新的工作開始啟動，二輪油車已達成國內油耗最佳，電動車雖較晚發展，但已準備好，造車方面沒有問題，油車、hybrid、電動車各領域車種都有，希望今年在國內創造更好的成績。

吳清源強調，二輪最重要的主力應該擺在外銷，外銷才是最大的市場，期待未來三年內外銷達到銷售量 100 萬台的目標，尤其 hybrid 機種，應該是全球獨有。

四輪部分，吳清源說，與現代的代工和代銷合作有成，過去三年每年均有 20% 的成長，今年應會再達到這個成績。

目前現代機種有油車、hybrid、電動車，甚至氫燃料車已在韓國運行，蠻期待每年的成長應該是必然。

另外，吳清源提到，抱著股東回娘家的心態歡迎各位股東到場，感謝所有股東幾年來默默支持公司的營運。