外資再賣超台股117億元 群創、友達及緯創都遭賣超逾萬張

台股今 (27) 日終場下跌 171.34 點，收在 16887.90 點，成交值 2938.53 億元。三大法人合計賣超 144.67 億元，其中外資賣超金額逾百億元，包括對群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW)、華新 (1605-TW)、緯創 (3231-TW) 及開發金 (2883-TW) 賣超都在萬張以上。

不過 27 日外資也買超華航 (2610-TW) 及大同 (2371-TW) 各逾萬張。

今天集中市場外資賣超 117.53 億元，投信賣超 29.99 億元，自營商買超 2.85 億元。而在期貨市場，外資及陸資多單減碼 1020 口，未平倉合約口數爲多單 10179 口。

今天集中市場外資買超較多的個股爲華航、大同、佳世達、聯電、廣達、技嘉、長榮航、陽明、華邦電、光寶科；今天集中市場外資賣超較多的個股爲群創、友達、華新、緯創、開發金、日月光投控、大亞、中興電、鴻海及宏碁。

而投信買超較多的個股爲緯創、遠東銀、元大金、國泰金、華通、瀚宇博、致伸、精成科、廣達、智原；投信賣超較多的個股爲台塑、彩晶、佳世達、技嘉、長榮航、聯電、南亞科、台積電、威健、群創。

今天集中市場自營商買超較多的個股爲長榮、陽明、鴻海、大同、京元電、如興、南茂、中鴻、國泰金、中信金；今天集中市場自營商賣超較多的個股爲聯電、華航、群創、瑞儀、友達、智原、英業達、緯創、華新、光寶科。

外資本週連兩日在台股賣超金額達 368 億元，證券分析師黃漢成指出，今天的台股盤中出現高檔震盪拉回，外資賣壓相對減輕，盤中 AI 伺服器相關個股仍因漲多拉回而持續修正，預估大盤壓回在月線的支撐仍可以留意。