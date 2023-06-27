盤後速報 - 榮成(1909)下週(7月4日)除息0.25元，預估參考價16.7元

榮成(1909-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。
以今日(6月27日)收盤價16.95元計算，預估參考價為16.7元，息值合計為0.25元，股息殖利率1.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
榮成(1909-TW)所屬產業為造紙工業，主要業務為紙器及紙類之製造、印刷、加工、買賣、代理及進出口業務。造紙原料之製造、加工、買賣、代理及進出口業務。紙器及紙類加工設備之買賣。近5日股價上漲2.07%，台灣加權指數下跌0.73%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/04
|16.95
|0.25
|1.47%
|0.0
|2022/07/05
|16.05
|1.2
|7.48%
|0.0
|2021/07/01
|29.1
|0.6
|2.06%
|0.0
|2020/07/02
|14.35
|0.3
|2.09%
|0.0
|2019/06/28
|15.05
|0.5
|3.32%
|0.0
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