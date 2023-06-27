盤後速報 - 榮成(1909)下週(7月4日)除息0.25元，預估參考價16.7元

榮成(1909-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。

以今日(6月27日)收盤價16.95元計算，預估參考價為16.7元，息值合計為0.25元，股息殖利率1.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

榮成(1909-TW)所屬產業為造紙工業，主要業務為紙器及紙類之製造、印刷、加工、買賣、代理及進出口業務。造紙原料之製造、加工、買賣、代理及進出口業務。紙器及紙類加工設備之買賣。近5日股價上漲2.07%，台灣加權指數下跌0.73%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/04 16.95 0.25 1.47% 0.0
2022/07/05 16.05 1.2 7.48% 0.0
2021/07/01 29.1 0.6 2.06% 0.0
2020/07/02 14.35 0.3 2.09% 0.0
2019/06/28 15.05 0.5 3.32% 0.0

最新相關新聞

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞