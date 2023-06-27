搭2026年全球車廠大改款 藍牙TPMS將進入高速成長期

汽車胎壓偵測系統 (TPMS) 已成為汽車標準配備，現階段車款仍多採用射頻 (RF) 技術，不過，業者認為，隨著汽車逐步往 UWB 超寬帶 (Ultra Wideband) 發展，藍牙使用率越來越高，加上電動車逐漸普及，預計各大車廠下一代新平台車款將會開始採用藍牙 TPMS ，最快 2026 年藍牙 TPMS 市場將會進入高速成長期。

系統電 (5309-TW) 表示，過去 RF 除了應用在胎壓偵測，再來便是汽車鑰匙，現階段車廠汽車仍多使用 RF TPMS，僅電動車廠率先採用藍牙技術，隨著車鑰匙已經逐步轉變成數位鑰匙，與藍牙互補的特性，將帶動相關應用增加，加上電動車逐步成為未來主流，可望推動藍牙 TPMS 需求提升。

系統電認為，藍牙 TPMS 市場成長關鍵與汽車基礎架構有關，現有車廠汽車架構仍採用 RF 技術，必須等到各大車廠進入下一代大改款才有機會導入新技術，預計各大車廠將在 2026-2027 年陸續開始推出新平台車款，帶動藍牙 TPMS 市場快速成長。

另外，系統電預期，藍牙 TPMS 市場 2026 年將由歐美車廠帶動第一波成長期，由於日系車廠以往態度較為謹慎，採用進度會較晚，待藍牙 TPMS 市場逐步成熟後才願意使用，屆時將帶動另一波拉貨潮。

系統電表示，由於目前各大車廠僅北美電動車廠採用藍牙 TPMS，去年藍牙 TPMS 占整體市場市占率僅約 2%，但未來只要搶到一個車廠，出貨量就會翻倍，目前歐美前幾大客戶都在接洽、認證當中，今明年就會看出客戶掌握狀況。

系統電指出，目前藍牙 TPMS 技術仍領先，車用電子大廠 Sensata 雖然也正積極追趕，但如今仍無法打進北美電動車大廠供應鏈，公司目前仍具備技術優勢，目前仍為北美電動車客戶獨家供應商，產品供應其全部車系。