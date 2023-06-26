系統電估今年TPMS出貨年增17% 明年歐洲新法上路再向上

系統電 (5309-TW) 今 (26) 日召開法說會，總經理謝東富表示，總體經濟放緩，客戶第二季也進入調整，但看好下半年可望回溫，今 (2023) 年 TPMS 仍可望出貨 1000 萬顆，年增 17%，明年隨著歐洲新法規正式上路，TPMS 業務可望再加溫。

謝東富表示，原先期望今年工業電腦產品每季出貨量可望是去年 1-2 倍，不過近期客戶進行庫存調整，拖累業績放緩，儲能業務上半年也是同樣趨勢。

不過，謝東富指出，車用方面，儘管美系客戶上半年出貨量再保守，從客戶今年出貨預估來看，預計今年 TPMS 還是會比去年成長 2-3 成，仍看好下半年出貨。

至於全年，謝東富表示，由於上半年客戶調整，今年會比較持平，不過明年 TPMS、儲能將會帶動營運持續成長，其中歐盟公共汽車 TPMS 強制安裝新法規將在明年 7 月正式上路，將會進一步帶動 TPMS 業績。

謝東富指出，車隊 TPMS 產品毛利優於平均，目前卡車需要 12-18 顆 TPMS，預計明後年將會有顯著營收挹注。

儲能方面，系統電旗下電統 (ESS) 聚焦大電力工業客戶，產品涵蓋產品包含大型儲能櫃、儲能模塊、電池包、BBU、UPS，目前市場分為台灣、中國、歐美。

謝東富指出，儲能櫃與模塊將先從台灣市場開始、針對中小型案場，擴大接案數量，另外，資料中心 BBU 中國訂單強勁，今年儲能營收中已有 2-3 成來自 BBU，預計明年整體儲能將有很大的成長。

美國新廠進度方面，預計新廠將落腳德州，明年第三季投產，初期生產 TPMS 產品，2025 年將擴大生產工業電腦，2026 年則納入資料中心儲能產品。