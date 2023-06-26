智冠：將成區域型整合服務商 提升海外占比

智冠 (5478-TW) 今 (26) 日召開股東會，董事長王俊博表示，公司將運用過往累積的經驗與一站式服務優勢，從國內市場邁向區域型整合服務商，逐步提升海外占比。

對於今年三大事業群展望，遊戲事業群將以旗下 MyCard 整合行銷、IP 研發、代理營運、社群客服、網路廣告、雲端服務、音樂美術等一站式服務開啟全球合作。

自製研發產品因應激烈的市場競爭，中華網龍調整研發策略、優化遊戲品質，結合集團行銷、營運及音樂創作等資源，打造更豐富的遊戲內容，並持續發展 IP 授權、合作開發與新創扶植，以及產品海外授權營運機會。

代理子公司遊戲新幹線穩定營運二次元手遊《純白和弦》並開放各式主題聯動，下半年還有一款經典線上遊戲全新版本即將推出，除致力引進各類型遊戲作品，團隊亦發揮遊戲營運及社群經營經驗，延伸至創新領域之合作。

網路廣告行銷事業群方面，一帆數位累積豐碩的產業資料庫，持續開發擴充最新廣告技術與行銷優化工具，藉由數據科學與 AI 分析應用精準行銷；數位金融中，藍新金流持續優化平台端應用功能，並銜接商店需求，提供金流、物流、廣告行銷之整合服務。

智冠股東會今承認去年營業報告書、財務報表，去年營收 60.98 億元，稅後純益 8.36 億元，每股純益 6.90 元，獲利表現寫 12 年次高，每股將配發現金股利 7 元。