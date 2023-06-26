盤後速報 - 中菲行(5609)下週(7月3日)除權息11.21元，預估參考價75.6元

中菲行(5609-TW)下週(7月3日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利10.71元，股票股利0.5元，合計股利11.21元。
以今日(6月26日)收盤價90.10元計算，預估參考價為75.6元，權息值合計為14.5元，股息殖利率11.89%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
中菲行(5609-TW)所屬產業為航運業，主要業務為航空貨運承攬及海運承攬運送業務之經營、進出口貨物之報關業務。倉儲業務之經營、理貨包裝業務之經營。前項有關業務之經營及投資。近5日股價下跌1.94%，櫃買指數下跌0.48%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/03
|90.10
|10.711
|11.89%
|0.5005
|2022/06/16
|101.0
|10.2
|10.1%
|0.0
|2021/08/27
|120.5
|0.0
|0.0%
|0.8
|2021/06/15
|131.0
|5.2
|3.97%
|0.0
|2020/07/06
|41.35
|1.36
|3.29%
|0.0
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