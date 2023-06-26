盤後速報 - 中菲行(5609)下週(7月3日)除權息11.21元，預估參考價75.6元

中菲行(5609-TW)下週(7月3日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利10.71元，股票股利0.5元，合計股利11.21元。

以今日(6月26日)收盤價90.10元計算，預估參考價為75.6元，權息值合計為14.5元，股息殖利率11.89%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

中菲行(5609-TW)所屬產業為航運業，主要業務為航空貨運承攬及海運承攬運送業務之經營、進出口貨物之報關業務。倉儲業務之經營、理貨包裝業務之經營。前項有關業務之經營及投資。近5日股價下跌1.94%，櫃買指數下跌0.48%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/03 90.10 10.711 11.89% 0.5005
2022/06/16 101.0 10.2 10.1% 0.0
2021/08/27 120.5 0.0 0.0% 0.8
2021/06/15 131.0 5.2 3.97% 0.0
2020/07/06 41.35 1.36 3.29% 0.0

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