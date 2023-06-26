盤後速報 - 新鼎(5209)下週(7月3日)除息7.48元，預估參考價193.52元

新鼎(5209-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.48元。

以今日(6月26日)收盤價201.00元計算，預估參考價為193.52元，息值合計為7.48元，股息殖利率3.72%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

新鼎(5209-TW)所屬產業為其他業，主要業務為各項控制系統軟硬體之分項與整體之可行性研究、規劃、設計、採購。軟硬體組合.監造.安裝.校測.試車.維護及操作等。電腦軟.硬體.儀器之進口代理及銷售。近5日股價上漲4.19%，櫃買指數下跌0.48%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/03 201.00 7.4837 3.72% 0.0
2022/07/01 72.4 8.7922 12.14% 0.0
2021/08/20 68.8 3.9655 5.76% 0.0
2020/07/24 65.4 2.9699 4.54% 0.0
2019/07/25 44.45 2.776652 6.25% 0.0

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