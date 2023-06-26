盤後速報 - 新鼎(5209)下週(7月3日)除息7.48元，預估參考價193.52元

新鼎(5209-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.48元。
以今日(6月26日)收盤價201.00元計算，預估參考價為193.52元，息值合計為7.48元，股息殖利率3.72%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
新鼎(5209-TW)所屬產業為其他業，主要業務為各項控制系統軟硬體之分項與整體之可行性研究、規劃、設計、採購。軟硬體組合.監造.安裝.校測.試車.維護及操作等。電腦軟.硬體.儀器之進口代理及銷售。近5日股價上漲4.19%，櫃買指數下跌0.48%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/03
|201.00
|7.4837
|3.72%
|0.0
|2022/07/01
|72.4
|8.7922
|12.14%
|0.0
|2021/08/20
|68.8
|3.9655
|5.76%
|0.0
|2020/07/24
|65.4
|2.9699
|4.54%
|0.0
|2019/07/25
|44.45
|2.776652
|6.25%
|0.0
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