〈陸港盤後〉 中國端午連假支出仍比疫情前少 股匯雙殺 人民幣貶破7.23

中國 A 股市場三大指數周一（26 日）收盤大跌，滬指連續第四個交易日走低，人民幣匯價也寫下去年 11 月以來新低，利空是中國端午連假支出仍比疫情前少，凸顯國內消費欲振乏力。

滬指周一收盤驟跌 1.48% 報 3,150.62 點，深成指重挫 1.68% 報 10,872.3 點，創業板指跌 1.16% 報 2,186.25 點；兩市成交額合計人民幣 9,773 億元，「北向資金」淨流入 21.17 億元。

媒體、軟體、人工智慧、信創、釀酒、金融、地產、食品飲料等族群走低，電力、燃氣族群逆勢走高。

香港恒生指數周一收盤跌 0.51%，恒生科技指數跌 0.17%。

離岸人民幣兌美元匯價周一盤中跌破人民幣 7.23 元價位，刷新去年 11 月以來新低，跌超過 150 個基點。在岸人民幣也跌破 7.23 元，跌超過 500 個基點。

中國文化和旅遊部數據中心綜合測算數據顯示，端午假期國內旅遊收入為人民幣 373.10 億元，回升至至 2019 年同期的 94.9%。諸葛數據研究中心監測數據也顯示，端午期間重點 10 城新屋成交量為 4,547 套，較去年同期激增 31.6%，但仍為近五年來次低。

中國政府解除疫情封控措施後，消費反彈帶動經濟成長，但消費者信心低迷，越來越多證據顯示，經濟可能需要更多幫助。 在央行本月稍早下調政策利率後，經濟學家提高中國祭出更多貨幣和財政刺激措施的預期，官媒最近幾天也發表一系列文章，強調潛在支持途徑。

野村控股首席中國經濟學家陸挺周日在研究報告中寫道，端午連假旅遊數據表明，疫情過後，實體服務復甦動能正在減弱，而平均旅遊支出較 2019 年減少約 16%，代表消費意願減弱或購買力下降。

陸挺表示，疫情期間被壓抑的需求消退，未來幾個月經濟二次探底的風險變得更高，「預料實體服務消費成長力道會進一步減弱」。

中指研究院市場研究總監陳文靜則指出，「端午假期期間，除個別城市外，各地推盤力度不足，多地以順銷為主，雖售樓處不斷推出優惠活動，但在市場情緒偏低及高溫天氣影響下，項目到訪量一般，銷售表現平淡。」