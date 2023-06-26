【本周焦點】各大經濟體之經濟展望，全球恐陷入經濟衰退，升息循環效果延滯與高通膨影響大

目錄

1. 上週盤勢與本週大事 – 本週小幅下跌，經濟數據呈現需求疲軟

2. 高通膨與升息循環 – 升息雖壓制通膨，但正反效果仍待發酵

3. 從經濟指標觀測景氣 – 表面一派繁榮，實際潛藏衰退風險

4. 聯準會降息的時機 – 景氣已經明確衰退之時

5. 各大經濟體之展望 – 經濟不確定性增，普遍面臨衰退疑慮

6. 分析與週策略 – 投信獲利了結，可逢高減碼

7. 觀點彙整與總結 – 謹慎評估風險，觀測經濟數據反轉時機

一、上週盤勢與本週大事：本週小幅下跌，經濟數據呈現需求疲軟

上週適逢端午連假，僅有三個交易日，台股加權指數下跌 0.41%，櫃買指數下跌 0.51%，區間盤整震盪。

國際盤勢週三前呈現小幅下跌，主因聯準會預期還會升息，同時經濟數據呈現中國的需求疲軟，使得市場開始擔心景氣的衰退即將到來。

二、高通膨與升息循環：升息雖壓制通膨，但正反效果仍待發酵

從去年開始，全球進入高通膨時代，通膨的高低主要來自於貨幣供給的過度寬鬆，以及經濟活動的劇烈變化，也就是前幾年受疫情影響的供需不平衡導致。

目前以紐約聯儲針對未來四季的通膨預估中位數可能落在 2.37% 左右，密西根大學的初步調查預期未來 12 個月內通膨將降至 3.3%，而市場普遍的預估也為 3.0% 左右，仍然高於聯準會設定的目標通膨 2%。即便整體通膨回落明顯，然而要壓抑如此高的通膨需要將利率維持在較高的水準一段時間，而這利率市場預期還有一到兩碼的空間，亦即 5.50%-5.75% 間。如此高的利率水準，將對市場產生嚴重的影響，包含借貸成本上升、還款利息增加，將導致經濟活動的熱度降低，甚至出現衰退的可能。

(目錄 3. – 7. 完整閱讀：各大經濟體之展望、分析與週策略)

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