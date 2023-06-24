〈Q3產業景氣前瞻〉強韌電網商機爆發訂單滿手 重電廠下半年較去年同期更上層樓

重電大廠受惠台電強韌電網需求挹注，加上能源轉型商機發酵，訂單滿手，迎接超過十年來難得的榮景，第三季動能持續看俏，成為台廠中訂單能見度相對高的產業族群，包括中興電 (1513-TW)、華城 (1519-TW)、士電 (1503-TW)、亞力 (1514-TW) 等重電廠，今年營收、獲利也可望同步登峰。

中興電董事長江義福表示，台電、民間儲能等電力設備訂單滿手，目前在手訂單金額已達 332 億元，且持續受惠強韌電網計畫，前 5 月累計已交貨台電訂單達 110 億元，訂單能見度到 2025 年不是問題，長線更看到 2030 年。

華城總經理許逸德表示，儲能電池芯、開關、變壓器設備市場需求相當火熱，接單情況明朗，部分訂單能見度看到 3 年，營運正逢 10 至 15 年來難得的景氣榮景。法人看好，華城目前在手訂單規模超過 100 億元，今年營收可望衝破百億元、再創新高。

士電總經理謝漢章表示，受惠三大動能包括台電強韌電網計畫、能源轉型及外銷，需求同步升溫，隨著外銷、重電及電裝品事業都有突破，下半年營收將將延續上半年態勢，營收都會較去年同期成長，今年營收、獲利目標再創新高。

亞力同樣受惠台電強韌電網計畫需求強勁，加上取得竹科升壓站的 20 億元大單，在手訂單衝破 100 億元，創新高，半導體廠不斷電設備也持續出貨，下半年單季營收將寫新猷，法人估今年營收、獲利可望年增 2 成，優於原先預期。

