日經：跟進蘋果 友達光電準備擴大押注先進micro-LED面板 

日經亞洲 (Nikkei Asia) 報導，顯示器面板商友達光電 (AUO)(2409-TW) 準備縮減在新加坡的設施，可能把部分設備移回台灣，以擴大押注蘋果也正追求的先進 micro-LED 面板技術，據悉今年第 4 季將出貨首批螢幕給瑞士精品錶豪雅 (Tag Heuer) 的智慧手錶。

micro-LED 面板耗能較低，也比 OLED 面板薄，是目前市場上最先進的技術。包括友達、蘋果在內的公司，都認為這是抗衡南韓和中國等主導 OLED 市場的方式。

知情人士透露，作為整頓全球生產版圖的一環，友達正在考慮如何改造新加坡廠，選項包括把部分生產設備移回台灣，用於 micro-LED 技術研發。據說，友達將在 2024 年初拍板定案。

友達在 2010 年從東芝行動顯示器 (Toshiba Mobile Display) 手中買下現今的新加坡廠，未來該廠可能轉型為區域服務中心，支援友達在東南亞的營運，包括越南即將啟用的模組廠。

友達對日經亞洲表示，公司正在評估全球工廠，新加坡廠的生產時間表已安排在明年初，將檢視當地的設備和資產，但還沒有做出任何最終決定。

友達說：「新加坡廠有約 500 名員工，我們遵守當地政府規定，與員工進行適度溝通和協商，在進行營運轉型時，員工利益將是我們的第一優先。」

日經稍早曾報導，蘋果雖然通常由顯示器製造商生產面板，但為了減少對三星 OLED 面板的依賴，正在參與 micro-LED 面板的生產。

Q4 出貨給豪雅智慧手錶

四名消息來源披露，友達將在今年第 4 季出貨首批 micro-LED 面板，用於豪雅 (Tag Heuer) 的智慧手錶上。他們說，這是友達優先發展的計畫，希望能吸引穿戴裝置、電視和汽車等領域的其他客戶。友達拒絕對具體客戶發表評論。

產業專家表示，micro-LED 螢幕在戶外的亮度表現佳，因此很適合用在智慧手錶上。比起 OLED 螢幕，micro-LED 對氣溫的耐受度也較高，因此更適合應用在汽車上。

技術生態系研究機構 Omdia 的研究主任 Calvin Hsieh 說：「就我們的觀點而言，友達部署智慧手錶用 micro-LED 只是開端... 就像一場演習。它的最終目標將是利潤更高、規模更大的車用 micro-LED 客戶。」

TrendForce 統計顯示，友達在全球車用顯示器供應商中排名第四，落後於中國的京東方和天馬微電子，以及日本顯示器 (Japan Display)。