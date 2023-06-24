〈貴金屬盤後〉衰退擔憂浮現 金價小漲 本周仍跌逾2%、2月迄今最糟  

黃金期貨周五 (23 日) 獲得支撐小幅上漲，中止連三日下跌，但本周仍累計挫跌 2.1%，為 2 月以來最差單周表現，其他貴金屬周線也普遍下滑。

8 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 5.90 美元或 0.3%，報每盎司 1929.60 美元。

黃金期貨本周下跌 2.1%，周四曾觸及三個月以來最低收盤價。

英國、瑞士、挪威、土耳其央行周四接力升息，美國方面，聯準會 (Fed) 主席暗示今年可能還有兩次升息。

黃金雖然是規避通膨風險的工具，但因本身不孳息，在高利率環境下，持有黃金的機會成本相對增加，是本周下跌的主因。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 周五接受路透訪問時說，今年還有兩次升息是「很合理」的預測。

然而，黃金周五獲得支撐，因為多國央行的激進升息，似乎正讓全球經濟冷卻。

XM 首席投資分析師 Raffi Boyadjian 說，黃金在歷經「殘酷的一周」過後，似乎找到了支撐。

美國周五公布的數據顯示，6 月服務業採購經理人指數 (PMI) 從 5 月的 54.9 下降到 54.1，儘管仍高於分析師預估的 53.3。製造業 PMI 從 48.4 下降到 46.3，遠低於分析師所估的 49，為六個月低點。

標普全球首席商業經濟學家 Chris Williams 說：「美國商業活動擴張的整體速度在 6 月仍保持強勁，第 2 季國內生產毛額 (GDP) 成長率推估為 2%。」

鈀金本周重挫，路透分析，鈀金今年雖然已跌將近 30%，但跌勢還未結束，理由是電動車方興未艾，使用於汽車觸媒轉化器的鈀金需求承受壓力。

SP Angel 分析師 John Meyer 預估，今年全球的電動車銷售量可望達到 1500 萬輛，而用於中和汽車排廢的鈀金銷售，今年可能折損 150 萬至 225 萬盎司。

Comex 金屬商品交易