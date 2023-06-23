鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估上修至19.01元，預估目標價為470元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對群聯(8299-TW)做出2023年EPS預估：中位數由19.01元上修至19.01元，其中最高估值24.86元，最低估值5.81元，預估目標價為470元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 24.86 37.03 45.73
最低值 5.81 17.93 36.52
平均值 18.87 31.81 41.13
中位數 19.01 36.05 41.13

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 54,874,850 66,261,380 66,172,320
最低值 45,979,000 59,108,000 65,346,760
平均值 50,381,900 62,839,570 65,759,540
中位數 51,151,000 62,664,580 65,759,540

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 27.71 41.34 44.14 23.05
營業收入
(單位：新台幣千元)		 60,256,142 62,557,192 48,496,522 44,693,441

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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