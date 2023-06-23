鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估上修至19.01元，預估目標價為470元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對群聯(8299-TW)做出2023年EPS預估：中位數由19.01元上修至19.01元，其中最高估值24.86元，最低估值5.81元，預估目標價為470元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|24.86
|37.03
|45.73
|最低值
|5.81
|17.93
|36.52
|平均值
|18.87
|31.81
|41.13
|中位數
|19.01
|36.05
|41.13
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|54,874,850
|66,261,380
|66,172,320
|最低值
|45,979,000
|59,108,000
|65,346,760
|平均值
|50,381,900
|62,839,570
|65,759,540
|中位數
|51,151,000
|62,664,580
|65,759,540
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|27.71
|41.34
|44.14
|23.05
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|60,256,142
|62,557,192
|48,496,522
|44,693,441
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。