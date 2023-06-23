〈貴金屬盤後〉多國央行接力升息 黃金、白銀挫跌到3個月低點  

黃金和白銀期貨周四 (22 日) 雙雙挫跌到三個月低點，主因是聯準會 (Fed) 主席鮑爾在國會作證時再度發表鷹派言論，且英國、瑞士、挪威、土耳其央行同日接力升息，都打壓貴金屬行情。

8 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 20 美元或 1.1%，報每盎司 1925 美元，為 3 月 16 日迄今低點。

美國周四公布的初領失業金人數保持在 20 個月高點，顯示勞動力市場在 Fed 激進升息下有疲軟跡象。

鮑爾第二天出席國會聽證會，他向參議員表示，有「強烈過半數」的決策官員支持今年底前再升息「兩次」，但確切升息時機取決於經濟數據的發展。

紐約獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「鮑爾今天傳達的訊息是，美國經濟依然穩健，而且可能會有更多升息。」

美元周四盤中從稍早觸及的一個月低點反彈，美債殖利率也上揚，兩個因素都不利金價。

英國央行 (BOE) 同日意外升息 2 碼 (50 個基點)，幅度之出乎市場意料之外。瑞士、挪威、土耳其央行同日也都升息，其中土耳其一口氣大幅調升 26 碼，以對抗通膨。

Kitco.com 資深分析師 Jim Wyckoff 說：「各國央行本周受矚目，因為他們的貨幣政策仍偏鷹派。這對貴金屬市場是利空，無論是從需求面來看，或是與公債等資產競爭的角度來看都是如此。」

雖然黃金是規避通膨風險的工具，但在高利率環境下，持有黃金這類不孳息資產的機會成本相形增加。

白銀、鈀金、白金全面下跌。鈀金期貨下挫逾 5%，觸及 2019 年初以來的低點。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說：「鈀金保持在 1400 美元以下的水準，跌破此價位，代表技術性賣壓會持續。」

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