〈陸港盤後〉 中國釋新能源車產業利多 未提振投資人信心 A股市場大跌

中國 A 股市場三大指數周三（21 日）收盤大跌，滬指跌 1.31%，跌破 3,200 點關口，中國政府把新能源車車輛購置稅減免政策延長至 2027 年年底，減免規模達到人民幣（下同）5,200 億元，但此舉並未提振投資人信心。

滬指跌 1.31% 報 3,197.90 點，深成指驟跌 2.18%，創業板指重挫 2.62%；兩市成交額合計 1.0220 兆元。

化工機械、火力發電、機床製造等類股逆勢走高，出版、影視音像、半導體、軟體服務、船舶等族群齊跌。

香港恒生指數周三收盤大跌 1.98%，恒生科技指數重摔 2.79%。

中國財政部、稅務總局、工信部周三聯合發布《關於延續和優化新能源車車輛購置稅減免政策的公告》，宣布購置日期在 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期間的新能源車，免徵車輛購置稅，其中每輛新能源乘用車免稅額不超過 3 萬元；購置日期在 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期間的新能源車，減半徵收車輛購置稅，其中每輛新能源乘用車減稅額不超過 1.5 萬元。

財政部副部長許宏才周三表示，為進一步鞏固和擴大新能源車產業發展優勢，國務院在 6 月 2 日要求延續和強化新能源車車輛購置稅減免政策，決定將新能源車車輛購置稅減免政策延長至 2027 年年底，減免力道分年度逐步退場。初步估算，2024～2027 年減免車輛購置稅規模總額將達到 5,200 億元。

國務院總理李強在 6 月 2 日說，要延續與強化新能源車車輛購置稅減免政策，建構高品質充電基礎設施體系，進一步穩定市場預期、改善消費環境，進一步釋放新能源車消費潛力。

自 2014 年起，中國政府為支持新能源車產業發展，首次對新能源車實施免徵車購稅政策。去年 9 月，財政部、國家稅務總局、工信部聯合宣布，把新能源車免徵車購稅政策延長至 2023 年 12 月 31 日，以穩定市場預期，提振市場主體信心。

此外，投資人也關注美國聯準會（Fed）主席鮑爾赴國會作證的消息。鮑爾預定周三赴眾議院金融服務委員會作證，周四出席參議院銀行小組的聽證會。

這是鮑爾在 3 月銀行業動盪爆發以來，首度赴國會作證。銀行業風暴不只讓 Fed 遭到嚴厲批評，還迫使官員重新思考貨幣政策。雖然金融壓力最危急時刻已經過去，但美國信用收緊對經濟的影響，投資人仍有許多疑問。