〈友達股東會〉小股東關心三年報酬計畫明年能否達標 彭双浪：會努力

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (26) 日召開股東會，股東關心公司提出的三年股東報酬計畫今年不如預期，明年是否能達標，彭双浪表示，剩下部分還在努力，希望能達標。

友達股東會承認去年財報友達去年營收 2467.9 億元，年減 33%、稅後淨損 211 億元，每股虧損 2.39 元，會中也通過以資本公積發放現金股利每股 0.8 元，以今日收盤價 17.4 元計算，殖利率約 4.6%。

友達去年宣布三年股東報酬計畫，2022 至 2024 年將配發不低於 557.7 億元的股東權益，換算每股 6.5 元，去年現金減資每股退 2 元加計配息 1 元共 3 元、今年配息 0.8 元，剩下 2.7 元。

小股東就關心，三年股東報酬計畫剩下的部分明年能否達陣，對此，彭双浪表是，整體資金運用會考慮的是長期發展競爭力跟股東報酬尋求平衡，去年虧損，用資本公積發放，是首次虧損年度發放報酬，希望在賺錢下給股東回饋。

彭双浪進一步指出，會運用更多資金堆動雙軸轉型、研發及營運、工廠轉型使用，股東三年計畫會努力，希望能去達成目標。

在廠區規畫上，彭双浪說明，中國廠沒有遷出計畫，現在使用一半面積、人，就達到當時規劃的產值，主要自動化、智慧化提升，競爭力購，中國廠沒有精減計畫。

另外，因應地緣政治風險，客戶要求到中國外設廠，彭双浪表是，越南計畫做後段組裝，而在北美設車用產線，則是因為車用產品越做越大，當地交貨會較有優勢，其他並沒有生產線調整，不過，老舊世代還是會做翻新、導入新技術。