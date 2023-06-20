〈能源盤後〉市場質疑中國經濟成長 原油承壓收低

儘管 OPEC + 減產和美國石油和天然氣鑽井平台數量連續 7 周下降，但市場對中國經濟的質疑仍令原油期貨價格周一 (19 日) 承壓收低。

周一由於美國假期，交易量清淡。Brent 原油下跌 48 美分或 0.6%，收每桶 76.13 美元；美國 WTI 原油下跌 49 美分或 0.7%，收每桶 71.29 美元。

Brent 原油期貨和 WTI 原油期貨上周五均收於 6 月 7 日以來的最高價位，泉周收漲 2% 以上，創下 4 月 6 日止的當周以降最大單周漲幅。

上周公布的 5 月數據顯示，中國在後新冠疫情時期的復甦步履蹣跚，多家大型銀行隨後下調對中國今年國內生產總值 (GDP) 增長的預測。

由於中國人行上周二下調 7 天期逆回購利率，自 2% 下調 10 個基點至 1.9%，可望這周二公布的國家基準貸款優惠利率也會下調，以支撐搖搖欲墜的經濟復甦。

Rystad Energy 資深副總裁 Jorge Leon 表示，石油市場正關注是否有進一步跡象顯示全球經濟將回暖。「這很大程度上取決於中國今年下半年的經濟表現，與中國最近宣布的刺激措施的有效性，以及美國和歐洲在升息期間避開經濟放緩的能力。」Leon 說。

然而，中國 5 月煉油廠吞吐量年增 15.4%，達到 6200 萬噸，為歷史第二高位，有助於提振上周漲幅，且美國能源公司連續 7 周減少活躍的石油和天然氣鑽井平台數量，為 2020 年 7 月以來首見。

伊朗石油出口增加也令價格承壓。 據顧問、航運數據和知情人士稱，儘管美國實施制裁，但伊朗今年的原油出口和石油產量仍已創下歷史新高，在其他產油國限制產量的情況下增加了全球供應。

石油輸出國組織 與其盟國 (即 OPEC+) 本月達成新石油產量協議，沙烏地阿拉伯也自願 7 月起擴大減產。

道明銀行商品策略師 Daniel Ghali 表示：「就原油市場的情緒而言，交易員相當悲觀，但從更廣泛的角度來看，分析師仍期待未來幾個月相當可觀的供應短缺數據。」