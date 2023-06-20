利用穩定的同步技術指標，實戰效果超乎想像

前言與一週檢視

央行週落幕，整體而言 FED 動作如預期暫停升息，但點陣圖預期卻再升兩碼 (高於市場預期)，而 BOJ 最終未改變 YCC，不過一來一往間，日本不但持續面臨實質薪資連續下滑，加上美元強勢的輸入性通膨，讀者們仍可關注日本國債 10 年期的殖利率，是否能突破 0.43 甚至近逼 0.5 會是可設警示的幾個關鍵門檻位置。

大事件逐漸落幕，回頭談談技術分析的指標

大事件的發生，往往方向可以瞬間扭轉，並改變趨勢方向 (盤整轉為表態也是一種)，因此多半大事件的分析會是主軸，不過在四巫日結算、數據公布與財報季來臨空窗期、台股端午連假等因素下，會進入到比較平緩的節奏，這時技術分析的指標運用，將是最可靠的。

關於領先指標，許多讀者可能會有迷思，認為會是不可多得的交易金盃! 但就筆者來看技術分析自始至終就是落後頂多同步指標，真正的領先分析，99% 來自於對政治、總體經濟、財報營收預測 (公布與會計期間結束有空窗期)… 因此既然談技術指標，不如關注穩定且好用的同步指標，不用幻想能預判，但能避免逆勢而行受傷，這就是最大的用處。

均線的運用: 5 日線上揚且未跌破 (要炒可以跟者炒，且絕對不要亂放空)

在股市的世界哩，因為人心與政府都是秉持不放手直到災難到手，因此沒有決定性利空出現前，呈現緩漲的機率高，搭配題材、夢想，拉高估值至你覺得離譜都是很可能發生的，這也是近兩個月台股許多個股的具體現象。

舉例而言，隨便找一檔沿著 5 日線上揚，都未跌破的標的，6214 精誠 (如下圖)

相關題材是碳權交易平台，從藍圈的範圍可以看到放量突破波段新高，是一個進場的時機，不過也不管你是不是買在一開始，重點在於當標的沿著 5 日線上揚，且收盤從未跌破，無論如何這個題材炒作的風波就是未斷，已持有者角度就是不用動作，以想放空的角度，就是絕對不要逆勢，否則被軋空。

當「連續第二天 5 日線收盤未站上，這時會是轉為盤整，會是以同步指標而言，適當的停利時機，」這個隨機篩選的釋例 6214 精誠，呈現盤整且沒有跌破，所以後續再緩步持續沿 5 日線展開第二次的爬升。

筆者這邊就不隨機了，直接舉一檔顯著、量大的範例，題材是 AI、GPU 的 2376 技嘉，題材非常主流的炒作話題，並且籌碼面有法人的加入，還有明顯到不能再明顯的融資鎖融券，因此趁勢軋空，技術面就是完完全全符合的現況，所以就算覺得股價不合理，直至截稿今日都沒有任何停止軋空漲勢的跡象。

結論:

近期的漲升，許多個股的停利不是基本面可以判斷的，大家不妨利用此方法檢視手中的未實現利益的持股，尋找停利的適合時機，這是一個結合心理面、技術面的穩定判斷指標。

當然不只是個股，技術分析的最重要先決要件是: 有穩定或巨大成交金額 (量) 的標的，所以不妨也可以看看加權指數的變化，已經符合這個停利要件轉為盤整。當然是否向上有新題材利多、還是有合理修正向下， 6/26(6 月合約結算完與連假後第一個交易日)就會是很重要的一天!

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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