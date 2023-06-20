亞力奪台電大單 在手訂單衝破百億元 營收催油門

受惠台電強韌電網計畫需求強勁，機電廠亞力 (1514-TW) 近期報捷，取得竹科升壓站的 20 億元大單，在手訂單衝破 100 億元，加上半導體廠不斷電設備持續出貨，下半年單季營收將寫新猷，法人估今年營收、獲利可望年增 2 成，優於原先預期。

亞力表示，台電強韌電網需求動能確實明顯較強，訂單也越來越多，帶動在手訂單金額飆高。亞力去年營收 77 億元，依照法人推算，今年營收將衝上 92 億元、上看百億再創新高。

除台電強韌電網計畫，亞力另一大營運引擎來自科技大廠擴產投資，據了解，台積電日本熊本廠建廠進度優於預期，也加快對亞力不斷電系統拉貨腳步，而另外亞力也供應聯電新加坡廠不斷電系統，下半年將搭配亞翔 (6139-TW) 的電力系統陸續出貨。

隨著下半年台電強韌電網、科技大廠不斷電系統設備訂單陸續出貨，法人看好亞力下半年單季營收有機會改寫新高，全年將再度登峰。

而近期 ChatGPT 帶動生成式 AI 需求，推升 IDC 機房、雲端服務甚至頻寬需求孔急，為因應 Google、AWS(Amazon Web Services) 等國際大廠需求，中華電 (2412-TW) 也持續擴建 IDC 機房，亞力正積極爭取標案，未來也將出貨配電盤、不斷電系統及協助機電系統整合。

亞力前 5 月累計營收 26.66 億元，年增 22.17%。第一季稅後純益 1.43 億元，季增 34.9%，年增 11.7%，每股純益 0.6 元。