【產業概觀】充電樁成本結構、相關公司與電動車產業鏈一次看

2021-2025 年公共快充年複合成長率達 13%、私人充電樁則是 44%。

市場關注最高充電樁業者主要有台達電、光寶、康舒、飛宏 4 家公司。 當中毛利率最高依序是台達電 28.8%、光寶科 19.2%、康舒 17.2%、飛宏 15.3%，其中充電樁佔營收比重分別是 2%、1%、0%、14%。一起來看看充電樁產業與台灣有那些廠商吧！

當前充電方式大致可分為 3 種，分別是旅充、壁掛式充電、超級充電站，差異主要在於電壓不同影響充電樁輸出的功率。

充電樁三種充電方式與成本結構

透過上圖的差異可以知道充電功率影響充電的效率，而第三代半導體特性即為耐高壓、高溫、高效率，就這就是為什麼第三代半導體對電動車如此重要的原因，其中快充的應用主要是以氮化鎵 (GaN)、碳化矽(SiC) 為主，不過關鍵製程技術，是掌握在國際少數廠商手上，如美國科銳 (Cree)、羅姆半導體(ROHM) 與 II-VI。

(延伸閱讀: 第三代半導體台廠有什麼供應鏈?)

整體而言，交流充電樁功率較小，充電速度慢，常見於家庭和公共場所，而直流充電樁又稱為快充電，從內建 AC/DC 充電模塊將交流電轉為直流電給車載電池充電。

由於當前快充充電站已成為各國政策推動首要目標，因此我們來看看直流充電樁與充電模組的成本結構

在直流充電樁佔比的部分，分別是充電模組 41%、充電槍、線 21%、主控版 7%、外殼 14%、接觸器 2%、繼電器 2%、電表 1%、顯示器 1%、其他 4%。

其中充電模組佔比較高，而這個的技術關鍵在於 IGBT、SiC 模組，SiC 當前主要應用於高里程的高階車款，但台灣廠商暫無領導廠商，而在車用 IGBT 與老牌大廠差距仍大，當前主要依賴英飛凌、安森美、三菱、富士、東芝等歐日廠。

不過在充電樁製造與建設當前已有台灣廠商實際導入市場，接下來我們來看看整個產業鏈的結構。

充電樁供應鏈

整個充電設備產業鏈由上而下可分為零組件製造、設備、營運管理三大部分。

充電模組由功率元件、電容元件、磁性元件所組成，而這邊的功率元件就會影響上方所提到的充電效率。

有了上游這些零組件，就能各進一步製成充電樁、充電槍與線，進而建置成一座充電站，再形成一座充電站後，接著就是營運與管理了。

充電樁概念股

在整個充電樁的供應鏈中，台廠上中下游皆有參與其中，接著我們就一起來看看供應鏈吧！

在充電模組的部分，主要布局的廠商有 (2308-TW) 台達電、(2301-TW) 光寶科、(2457-TW) 飛宏。

連接器、端子有 (3665-TW) 貿聯 - KY、(3003-TW)健和興。

充電樁、充電站則有：(2308-TW) 台達電、(2457-TW) 飛宏、(1101) -TW 台泥、(1503-TW) 士電、(2301-TW) 光寶科、(4938-TW) 和碩、(6282-TW) 康舒。

充電槍與線有：(3023-TW) 信邦、(3003-TW) 健和興、(6290-TW) 良維。

營運管理：(1513-TW) 中興電、(1519-TW) 華城、(2201-TW) 裕隆、(8927-TW) 北基。

市場關注最高充電樁業者主要有台達電、光寶、康舒、飛宏 4 家公司。

當中毛利率最高依序是台達電 28.8%、光寶科 19.2%、康舒 17.2%、飛宏 15.3%，其中充電樁佔營收比重分別是 2%、1%、0%、14%。

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