〈焦點股〉安克發表超音波睡眠檢測股價勁揚 同集團懷特攻漲停

安克生醫 (4188-TW) 今 (20) 日表示，旗下超音波智慧睡眠檢測結果，不僅被台大牙科分享到論壇上，也發表在美國聯合專業睡眠學會 (SLEEP 2023)，為睡眠呼吸中止症治療往前再跨一步，激勵股價勁揚逾半根停板，同集團的懷特(4108-TW) 也沾光攻上漲停鎖住。

安克表示，攜手台大牙科以「超音波智慧睡眠檢測」展開臨床合作；台大牙科日前在論壇上分享雙方合作成果，透過「超音波智慧睡眠檢測」觀察上呼吸道的組織結構，能有效辨認出牙套適配性，達到精準治療。

阻塞型睡眠呼吸中止症已經是 21 世紀新文明病，身體在睡眠時反覆缺氧，影響白天精神，提升公安意外風險，也會增加如心肌梗塞、心律不整、心臟衰竭、中風等疾病機率，自身健康受損之餘，如雷鼾聲也嚴重影響伴侶睡眠品質。

全台有近百萬人罹患阻塞型睡眠呼吸中止症，止鼾牙套是主要治療方法之一，費用不菲，然而統計發現，約僅 6 成患者配戴有效。為減少患者花了時間與費用，卻未達到預期療效。

台大醫院牙科部主治醫師陳韻之教授在「超音波睡眠科學應用論壇」分享雙方合作成果。他指出，根據過往數十年的臨床觀察，確實能透過觀察患者上呼吸道的組織結構與型態，預測患者的牙套適配性。

然而過往的臨床觀察，採用的是 MRI 磁振造影，普及難度高，此次雙方透過「超音波智慧睡眠檢測」，不僅再次驗證過往的臨床觀察，也因為該影像系統為非侵入性、無輻射的超音波，能在更迅速情況下，精準判斷佩戴牙套的成功率，也相信更容易普及到臨床使用。

此外，雙方合作成果已於本月的美國聯合專業睡眠學會 (SLEEP 2023) 進行發表。安克總經理李伊俐表示，如何有效提早辨認出配戴止鼾牙套的有效性達到精準治療，同時提升醫病關係，對患者和醫師來說都相當重要，此次合作成果令人振奮，在阻塞型睡眠呼吸中止症的治療領域上，跨出相當重要的一步。