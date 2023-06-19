〈優群法說〉二大利多加持 全年營收估增雙位數、毛利率向上

連接器優群 (3217-TW) 今 (19) 日舉行線上法說，總經理劉興義表示，隨著 DDR 5 滲透率提升、微型沖壓件新品量產，下半年營收、毛利率攀升，全年營收可望雙位數成長，獲利將同增。

劉興義表示，觀察目前 DDR5 在筆電的滲透率，從去年下半年 15%，第一季來到 20%，5 月更達到 25%，目前 DDR5 SO-DIMM 的營收占整體 SO-DIMM 營收 37%，目前公司 DDR SO-DIMM 在全球筆電市占率排名第一。

Long DIMM 方面，劉興義表示，原本預估伺服器、資料中心用的 RDIMM 動能優於桌機、嵌入式系統的 UDIMM，但現在看起來，桌機異軍突起，推升 DDR5 Long Dimm 占整體 Long Dimm 營收達 6 成。

微型沖壓件方面，劉興義表示，去年美系客戶新機種未採用 Metal Bar，導致營收動能下滑，今年新機種重新採用，6 月開始小量出貨，7-10 月將是出貨高峰，會是推動下半年營運的主要動能，且有第二家客戶有意採用，明年出貨可望放大。

劉興夏預估，第二季毛利率可望延續首季 42.24%，且因 DDR5、微型沖壓件的單價較高，下半年進入出貨旺季下，將有助整體營收、毛利率向上。