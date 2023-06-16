經營權變天後 泰山股息大縮水 由每股4元降爲0.56元

泰山 (1218-TW) 於今 (16) 日晚間召開重大訊息說明會，對於先前董事會決議配發的每股 4 元案進行變更，由 2022 年期初未分配盈餘約全數發放，改為配發爲每股 0.56 元現金；不過，目前泰山每月營運資金需求約 8 億餘元，現在連開立信用狀都在與銀行協調。

泰山總經理蔡政達指出，泰山第 22 屆董事會決議去年度自可分配盈餘中提撥股東紅利分派現金股利為每股 4 元，股利發放總金額約 20 億元。但泰山先前決議處分全家便利商店 (5903-TW) 股權案，以及取得街口金融科技股權案的法律效力均仍待商榷，考量因應日後紛爭結果，特別是全家股權的相互回復原狀，也就是須返還交易金額 80 億元給萬寶公司，所以泰山認為有保留相當營運資金之必要。

蔡政達並指出，至 6 月 13 日止，泰山銀行存款餘額合計約 20.4 億元；另外往來銀行已通知因經營權變動，本公司所有融資額度不得動用，連信用狀也不得開立，至於重新申請融資，銀行端表示需待經濟部完成董事長變更登記後，才能再向銀行辦理融資額度之申請，依據銀行一般作業慣例，重新核貸約需 2-3 個月時間，綜合這些因素，泰山實並沒有能力發放每股 4 元現金股利。

蔡政達指出，泰山新任董事會於今日召開，重新討論去年現金股利分派案，在衡量本公司目前銀行存款餘額、融資動支條件，以及公司日後營運所需資金等因素後，董事會決議修改原公告之現金股利分派案，改為以本公司去年期初未分配盈餘約全數分派現金股利。

同時，泰山泰山銀行存款餘額合計約 20.4 億元，泰山指出，目前每月營運資金需求約 8 億餘元，目前對於因經營權變動，造成連信狀開立都形成困難，泰山指出，已全力與往來銀行協商中。

泰山在 5 月 7 日公布去年股利每股配發 4 元，5 月 8 日股價跳空大漲到 32.75 元作收，但在今天泰山公布將股利縮減爲配發每股 0.56 元後，恐對 19 日泰山股價形成衝擊。