布林肯飛抵北京 今拜會秦剛 五年來最高階訪中美國官員

在拜登政府試圖穩定美中關係之際，美國國務卿布林肯周日（18 日）上午飛抵北京，為五年來最高階訪中美國官員，布林肯周日將拜會中國外交部長秦剛。

據《彭博》報導，美國國務院高階官員表示，布林肯周日將拜會秦剛，舉行小型會談，並共進晚餐。 布林肯也可能拜會中國國家主席習近平，並在離開前記者會上發表講話。

美國高級官員說，布林肯此行的主要目標，是重建美中高層溝通管道，包括軍事溝通管道，以管控兩國激烈競爭。他曾在周五表示，希望建立「開放有力」溝通管道，以避免誤解，他會坦率表達美方疑慮，並在經濟穩定、氣候變遷等全球議題上推動兩國合作。

布林肯是五年來最高階訪中美國官員，他此行正值美中關係緊張，從人權、科技、貿易到美國對台軍售，雙方頻頻交鋒。

中國外交部發言人汪文斌周五表示，布林肯訪中期間，雙方將就中美關係、共同關心重要國際和地區問題交換意見，中方將闡明對中美關係的立場和關切，堅決維護自身利益。

復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯認為，布林肯此行是推動兩國高層交往的重要環節，且美方也想與中方確認接下來雙方高層交往的「路線圖」與「時間表」。

據吳心伯分析，未來一段時間，中美兩國可能會陸續恢復在經貿、氣候等領域的對話。更重要的是，吳心伯說，美方官員正密切關注中方領導人是否會出席 11 月舊金山 APEC 峰會。值得注意的是，美國總統拜登周六說，希望能在未來幾個月內會見習近平。