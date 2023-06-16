〈商品報價〉旱情加劇+歐盟下修產量預估 小麥飆漲5%

由於美國中西部旱情加劇，帶動芝加哥三大農產品期貨周四 (15 日) 全面收高，其中小麥漲勢最猛，飆升 5%，創逾一個月以來新高價，因黑海出口情勢的不確定性，以及歐盟下修產量預估。

芝加哥 7 月黃豆期貨 (SCON) 上漲 2.9%，報每英斗 14.2825 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 上漲 3.47%，報 26.77 美元。

芝加哥 7 月玉米期貨 (CCON) 上漲 2.6%，報每英 6.2325 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 上漲 3.6%，報 25.06 美元。

芝加哥 7 月小麥期貨 (WCON) 上漲 5%，報每英斗 6.615 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 上漲 4.72%，報 6.65 美元。

分析師稱，天氣是推動黃小玉價格上漲的主要因素。美國氣候監測單位報告顯示，截至 6 月 13 日，美國中西部約 89% 的地區異常乾旱，創下 2012 年以來最糟的狀況；約 57% 的玉米耕地、51% 黃豆耕地處於乾旱，這兩項數據皆較一周前提升了 12 個百分點。

另外，歐盟糧食商會 (Coceral) 報告表示，2023 年度歐盟 27 國軟小麥產量預估為 1.273 億噸，較 3 月報告的 1.295 億噸下調了 220 萬噸，主因是北歐國家包括瑞典、丹麥以及波羅的海等國天氣乾旱的影響。