華碩釋出改組後目標 商用PC市占率拚達1成

華碩 (2357-TW) 今 (15) 日召開記者會說明組織調整細節，兩位共同執行長也釋出未來新事業組織的目標，胡書賓表示，商用電腦市占率期望衝上 1 成，電競則要穩坐龍頭寶座，消費 PC 市占率則期望能朝第一、二名前進。

胡書賓表示，商用電腦目前營收不到 1 成，外部市占率也不到 5%，因此商用還是有很大成長潛力，目標還是能變成 Somebody，達到 10% 是一定要做到的。

胡書賓提到，消費性產品中，電競目前已經在前兩大位置，目標穩坐龍頭寶座，至於消費 PC 市占率目前第三名，希望能往第二名、第一名邁進，會持續穩紮穩打，優化營運效率，快速回應市場需求。

華碩表示，新的管理團隊需要先釐清現況與人力，根據策略來進行調整因應，組織調整也不能太躁進，今年兩事業大方向都要守住原先目標，至於綜效需要一點時間發酵。

市場也關注為何營運改善後才進行調整，胡書賓指出，組織處逆境、順境都還是要有危機感，一方面是看到產業大環境，另一方面也要審視內部組織營運、即戰力等各面向，不是只看短期，而是長期策略，達成最終使命。

對於組織調整引發市場關注，許先越說，實際上在進行事業群異動時，就開始與不同階層主管說明，包含未來影響，今天下午也與電腦、商用事業群開說明會，讓各部級主管提問並給予回應，讓資訊傳遞更清楚，減輕疑慮。