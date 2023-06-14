傳將大規模裁員 華碩發正式聲明

華碩 (2357-TW) 今 (14) 日驚傳組織調整後將進行裁員，各種人事精簡消息傳言四起，公司首先回應表示「皆是完全無根據謠言」後，稍早正式發表聲明，除再次澄清以外，並指出未來系統事業群將劃分為消費、商用（含原消費型 Desktop 及 AIO）與手機三大產品部門，共同驅動未來成長。

華碩表示，針對網路謠傳華碩將進行大規模裁員並非事實，公司始終專注於致勝未來，目的在建立更強的產業競爭優勢，將強化公司業務區分的三大板塊：核心業務、戰略業務和成長業務，本次的調整，系統事業群將劃分為消費、商用與手機三大產品部門。

今日華碩裁員消息盛傳，傳出電競部門將與個人電腦團隊整併，會有員工面臨裁撤，預計 15 日開始執行，目前傳出將裁員 800 人，或經理級、50 歲以上資深員工為主要裁員對象，甚至是裁員 800 人等。

台北市勞動局則指出，至今未收到華碩大量解僱通報，與華碩瞭解後，雇主回應「現在是有整併計畫，但不是裁員」，勞動局表示，會密切注意該公司後續動作。

近期華碩也發布員工信表示，SYS BG 改組後的消費性產品部門將由張仰光带領，商用產品部門（含原消費型 Desktop 及 AIO）則由張凱舜領導，同時兼任手機產品部門主管，改組過程難免會有些波動，我們承諾會真實透明，新任 BU 主管確認業務規劃後，也將會盡快布達其部門新的組織及策略計畫。