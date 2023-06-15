外資近兩日大買華航共逾13萬張 連五買晶圓雙雄

台股今 (15) 日由台積電展開除息大秀領軍，指數盤中一度漲逾百點，衝破 17400 點，終場上漲 96.84 點，放量收 17334.98 點。外資近兩日大舉買超華航，共敲進超過 13 萬張，並連五買晶圓雙雄。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 85.6 億元；投信賣超 7.46 億元；自營商買超 53.38 億元，三大法人合計買超 131.51 億元。

外資買超方面，再敲進華航 (2610-TW)6.2 萬張，其他傳產股大成鋼(2027-TW) 也有超過 9100 張，大同 (2371-TW)、中興電(1513-TW)、華新(1605-TW)、漢翔(2634-TW) 同獲青睞。

電子股方面，外資買超聯電 (2303-TW)2.1 萬張，台積電(2330-TW) 超過 7400 張，也佈局群創(3481-TW)、欣興(3037-TW)、日月光投控(3711-TW)、和碩(4938-TW)、仁寶(2324-TW)。

外資賣超多檔金融股，調節新光金 (2888-TW)2.3 萬張、開發金(2883-TW)8989 張、第一金(2892-TW) 也遭出脫。電子股緯創 (3231-TW) 遭賣超 1.5 萬張、友達 (2409-TW) 超過 7000 張。

與華航命運大不同，航運族群也有多檔個股遭調節，陽明 (2609-TW) 遭賣超 8281 張、長榮航 (2618-TW) 超過 5000 張、長榮 (2603-TW) 超過 3600 張。

