康普旗下天弘化學新廠落成 年產能2萬噸 2025年前進資本市場

康普 (4739-TW) 旗下天弘化學今 (15) 日舉辦 48 周年慶暨新廠落成典禮，公司表示，天弘化學此次投資逾 10 億元購買土地、興建新廠與建置產線，目前硫酸鈷年產能約 1 萬噸已滿載，正建置第二條產線，年底前年產能可提升至 2 萬噸，另外，天弘化學也預計在 2025 年前進資本市場。

康普表示，未來公司將專注生產硫酸鎳，天弘化學則以生產硫酸鈷為主，看好此次天弘化學新廠落成後，將提高生產效率並滿足市場需求。

天弘此次在新竹工業區購置 3800 坪土地，新廠也在今年 6 月正式落成，且為增加競爭力，苗栗頭份廠也擁有全台最大鈷萃取產線，可從鈷中間品或回收料萃取鈷作為硫酸鈷生產，是國內少數可從鈷金屬及原礦生產硫酸鈷的廠商，透過不斷提升產品技術含量以滿足客戶需求。

同時，天弘化學致力於發展綠色環保產業，透過策略聯盟打造電池回收和再利用體系，將汰役電池做有效利用，以實現永續及循環經濟。

天弘化學預計，2025 年開始台灣電動車電池將逐步汰役，屆時對環境是一大挑戰，加上台灣缺乏電池關鍵礦產鋰、鈷、鎳等金屬資源，基於永續發展，國際大廠已要求電池部分比例必須來自回收體系，且比例逐年提升，公司具有廢電池金屬提煉技術，並結合國內外及上下游知名廠商，可望建立綠色產業生態圈。

康普集團近年從傳統化學品如肥料、氧化觸媒等產品，跨足車用電池材料市場，過去 10 年成果斐然，除原美系電動車供應鏈外，近期也成功打入歐系車廠直接供應鏈，更將生產基地跨足海外，如正在設置的越南生產基地，在電動車成長的前景下，有機會再成為其他車廠供應鏈，如近年在電動車市場急起直追的日系或美系車廠，為全世界的電動車市場供應材料。

隨著電動車市場大幅擴張，車廠對供應商技術與布局要求逐年嚴峻，如當地政府要求生產區域化、導入回收材料、減少碳排放並維護環境等永續議題，康普集團旗下天弘化學也在集團的車用電材料上扮演重要角色。

天弘化學成立於 1975 年，具有 48 年歷史，製造基地遍布於新竹、苗栗及台中各地，從早期專精稀土萃取技術，擴展至特用化學電子產品應用、草酸及電動車電池正極材料，為集研發、製造及銷售能力之公司，其目前主要客戶為日本及歐美等廠商。

天弘化學產品廣泛應用於食品、電子產品如面板及電動車電池材料。近年來，隨著全球電動車市場迅速成長，且配合客戶需求及市場發展趨勢，除既有產品外，另將擴大電池硫酸鈷原料及汰役電池再利用發展，並朝上游發展多元化原料處理及應用，提升市場佔有率。