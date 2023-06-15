犇亞證券推廣「安心圈存交易」手續費更具市場競爭力

手續費是股票交易必不可少的，但手續費的高低直接影響到投資人收益。近年證券新開戶數持續增加，各家券商手續費也引起討論，其中犇亞證券易通金，因採用「圈存交易機制」而推出的手續費優惠折扣，被網友指出超級具有市場競爭力。

【債券先生陳智亮的精品系投資平台】

犇亞證券自 1990 落戶台北，三十幾年來一直維持精品規模穩步經營，除證券經紀之外，也為顧客提供投資理財顧問、保證金交易、指數期貨交易、企業理財金融服務，以及選擇性承銷業務。自接管台灣百富勤證券後，更規劃投資台灣證券交易所、台灣期貨交易所、台灣集中保管結算所等單位，穩健發展的期間亦受託買賣香港聯交所、東京證交所的外國有價證券。

低調經營的犇亞，其實擁有一批追隨多年並保有高度信賴的使用者。其中原因除投資者獲利外，亦不乏犇亞背後的黃金推手，也就是圈內人稱「債券先生」的犇亞董事長陳智亮，在陳智亮的領軍下，犇亞證券不只堅持自有平台穩健成長，也格外在乎投資人風險承擔問題，於是引入「圈存交易」機制，並於今年首度啟用品牌大使，由安心亞代表呼籲「圈存金安心」，而超低手續費優惠折扣正是為響應這個安全交易機制而設計！

【風險自保，就選圈存交易】

犇亞證券參考美、港、日等證券市場的交易模式，導入具『購買力』觀念的圈存式下單。一般來說，股票交易是在成交後 2 天扣款，若投資人未留意帳戶是否存有足額交割款而違約，不但會立即影響券商的交易權益，也會因在聯徵系統留下的紀錄，造成日後貸款申請不易。圈存制等於是「T+0 日」只是不會真的扣款，而是當用戶進行交易時，系統會先確認投資者帳戶有足夠交易金額後，才會放行該筆交易委託。圈存機制最大的優點之一，在於協助控管電子交易風險的安全性，例如買賣導置或下錯張數 (使用鍵盤時按錯數字)。

【省下手續費，再賺一桶金】

另外一個優點，犇亞易通金的圈存機制，也伴隨著更優惠的手續費折扣。券商手續費優惠，對交易成本有很大的影響，假設投資人阿金以每股 1000 元買進一張股票 (1000 股)，等到上漲到 1200 元時，成功賣出這張股票。那麼阿金買賣的交易手續費就是 1425 元＋1710 元。

而不同券商會提供不同的手續費優惠，以下舉例不同的優惠折扣時，對於交易成本所產生的差異。投資人當然會選擇對自己更有利的方案來進行股票投資。

【線上開戶方便迅速 盡享優惠與豪禮】

除手續費優惠折扣外，犇亞易通金針對新開戶與圈存交易客戶，推出好禮抽獎活動。新戶完成第一筆交易即可獲得獨家旅行萬用插頭，6 月底前還有天天抽獎活動「今天交易明天抽獎」，有機會獲得 iPhone 14 Pro max 512GB(共 20 位)。

詳細辦法請上犇亞證券官方活動網站：

https://www.estockking.com/primasia/index.html