全聯小時達拚全年業績續增1成 居生鮮雜貨外送第一品牌

連鎖超市龍頭全聯今 (24) 日宣布，自 2021 年初推出自營「全聯小時達」外送服務平台以來，陸續與 Uber Eats、foodpanda 平台合作，從首波雙北 50 家門市擴展至全台超過 600 家，以每家服務門市半徑 3-5 公里計算，已涵蓋全台將近 100% 外送區域，共服務超過千萬筆訂單，今年目標業績再增 10%。

全聯指出，第一季小時達業績較去年同期大增超過 50%，平均客單價增 40%，顯示消費者已依賴線上購物與外送到府方便性。

據資策會產業情報研究所發布的《外送大調查》指出，即使疫情已趨緩，仍有近 80% 消費者未來願意使用或續用外送服務。

因此，全聯小時達繼去年喊出「方便生活、一鍵送達」口號後，今年將藉由商品選擇性更多元化、APP 介面操作和版本等服務升級，期望年度業績可望較去年成長 10%。

全聯進一步指出，據勞動部職業安全衛生署統計，近三年來外送人員成長超過 3 倍，去年已達 14.5 萬人，為感謝這些辛苦付出的外送夥伴，「全聯小時達」今年再度攜手 foodpanda 與 Uber Eats 擴大舉辦「527 吾愛騎士感恩日」，除了提供更多好禮回饋給騎士外，同步推消費者活動，號召更多民眾一起感恩騎士，下單同時做公益。

全聯小時達去年「527 吾愛騎士感恩日」活動，當日統計送出超過 3.3 萬份感恩餐袋，受到許多騎士與消費者迴響，隨著外送需求續熱，今年再度推出「527 吾愛騎士感恩日」2.0 活動，祭出 Gogoro、iPhone 14 及多單獎勵金 6888 元等好禮回饋給騎士。

為號召更多消費者感謝騎士兼具做公益，今年全聯小時達針對消費者也推出三大活動，包括 (1) 期間每一筆「全聯小時達」訂單，全聯皆會代為捐出 5 元予本季佩樺圓夢基金會的零錢捐合作單位心路基金會；(2) 即日起至 5/27，於活動頁留下感謝騎士的話或分享故事即贈小時達 100 元折價券；(3) 5/27-5/28 到「全聯小時達」下單，輸入折扣碼單筆滿 2000 元即可現折 500 元。