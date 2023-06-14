〈陸港盤後〉今夜Fed不升息？ A股市場漲跌互見

中國 A 股市場三大指數周三（14 日）收盤漲跌互見，滬指跌 0.14%，投資人靜待美國聯準會（Fed）公布利率決策，並評估中國人民銀行（央行）一連串「降息」行動。

滬指周三收盤跌 0.14% 報 3,228.99 點，深成指漲 0.26% 報 10,984.56 點，創業板指跌 0.17% 報 2,163.34 點；兩市成交額合計人民幣（下同）1.0006 兆元，「北向資金」淨流出 21.94 億元。

零售、食品飲料、教育、物流、石油等類股齊揚，銀行、電力、燃氣、媒體、地產等族群同步走低。

香港恒生指數周三收盤跌 0.58%，恒生科技指數漲 0.36%。

Fed 將在台北時間周四凌晨 2 時公布利率決議，市場普遍預估這將是美國 15 個月以來首次暫停升息，但央行官員可能暗示最快 7 月重拾升息步伐，並透過利率預測點狀圖展現對抗通膨堅定意志。

Fed 主席鮑爾可能暗示 Fed 傾向等待，觀望過去多次升息對經濟的影響，以及銀行業動盪後信用情勢。不過，在通膨率仍達到 Fed 目標兩倍的情況下，聯邦公開市場委員會（FOMC）很可能強調，仍保留在 7 月或 9 月再度升息的選項。

Anna Wong 等《彭博》經濟學家說：「Fed6 月將按兵不動，為去年 3 月啟動升息循環以來首見。鮑爾和 Fed 可能把這次決定定調為『鷹派暫停升息』，以保持 7 月會議升息的可能性。」

此外，投資人也在評估中國央行一連串「降息」行動。央行周二不僅意外把 7 天期逆回購利率下調 10 個基點，也把常備借貸便利利率（SLF）調低 10 個基點。

SLF 是中國央行在 2013 年創設的流動性調節工具，主要對象為政策性銀行與全國性商業銀行，是央行按需向金融機構提供短期資金的工具，被視為利率走廊的上限。

目前在中國市場化利率體系中，最重要的利率包括：公開市場操作（OMO）利率、利率走廊、中期借貸便利（MLF）利率、貸款市場報價利率（LPR）、存款準備金利率、上海銀行間同業拆放利率（Shibor）。

仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟表示，在滿足政策性銀行和全國性商業銀行等金融機構的大額流動性需求上，央行同步調整常備借貸便利利率與逆回購利率，可以更好地引導市場利率在合意水準附近波動，更好地維護市場流動性合理充裕。

「近期公布的多項數據顯示，總需求不足仍然是當前經濟運行面臨的突出矛盾，在內需恢復情況尚不穩固和外需回落壓力加大下，實體融資需求繼續受到擾動，各項宏觀政策仍需保駕護航。」中國民生銀行首席經濟學家溫彬說。

社融與信貸數據偏弱，成為整體需求不足的最新跡象。央行在周二晚間公布的金融數據顯示，5 月新增社融為 1.56 兆元，較一年前少 1.31 兆元，低於市場預期；實體信貸新增 1.21 兆元，少 6,173 億元。