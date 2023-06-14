企業推動永續轉型發展 不到3成企業制定長期目標

永續轉型發展已是企業必做功課之一，根據渣打集團最新發布的「全球供應鏈 ESG 永續發展調查」報告，54% 受訪企業願意在企業獲利前先考量環境與社會之正面影響，但不到 30% 的企業制定永續發展準則或設定長期目標。

報告中指出，企業投入永續發展資金不足、供應商所提供的永續相關數據標準不一，還有減碳以實現碳中和目標的各項考量因素，都會拖延企業朝永續發展的進程。

報告進一步指出，在推動供應鏈朝永續發展的過程中，大型企業遇到的挑戰主要集中在取得供應商永續發展實踐的資料和報告，56% 的大型企業在這項調查中分別勾選「非常有挑戰性」或「有挑戰性」。

調查指出，約 3 分之 2 的企業認為，在地區和產業間使用相同的永續發展指標是很重要的，但是推動同一標準的永續發展指標並非易事；受訪企業認為，不同地區內法律與法規要求的差異 (62%)，企業獲取標準化資料的能力 (60%)，以及不同地區消費者期待的差異 (59%)，都是極需面對的挑戰。

在減碳議題部分，約 60% 的企業已經或計畫購買碳權來達到減碳目標，再次突顯碳權與碳交易市場的重要性；大中華及北亞區的供應商對碳權也已經有了相當認知，其中 11% 已經購買了碳權，44% 則有購買計畫。

另外，僅 11% 的大中華及北亞區的供應商已經做出減少碳排放、實現碳中和，或者為此為目標的承諾，高達 61% 企業則還在規劃中，顯示供應商對永續發展的承諾和目標設定還有相當大的進步空間，與全球供應商的平均水準也還有差距。

渣打集團永續長 Marisa Drew 表示，從調查報告可知，受訪的企業普遍希望在追求公司獲利的同時，也能為實現永續轉型注入正面影響力，儘管在永續轉型時可能面臨犧牲短期的財務報酬，但以中長期角度而言，獲利與永續轉型目標並不互斥，且永續發展的落實，也不限於大型企業。