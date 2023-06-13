外資掃貨電子股及ETF 大買台積電3.42萬張

外資今 (13) 日大買台股 377.38 億元，但在台指期淨多單減少 1113 口，來到 1.95 萬口。現股方面，外資今天掃貨電子股，大買台積電 (2330-TW)3.42 萬張最多，另外也敲進多檔 ETF，賣超則多為金融股。

除了台積電外，外資還買超聯電 1.39 萬張、仁寶 1.25 萬張、欣興 1.04 萬張、仁寶 1.25 萬張、欣興 1.04 萬張、友達 9103 張、鴻海 8325 張，非電族群則買超長榮航 3.01 萬張最多。

ETF 方面，外資大買國泰永續高股息 4.62 萬張、國泰台灣 5G+ 2.97 萬張、元大高股息 1.89 萬張、元大台灣 50 1.15 萬張、國泰智能電動車 1.06 萬張、以及中信關鍵半導體 8744 張。

賣超方面，外資調節金融股，新光金 4.8 萬張、開發金 7230 張、元大金 7046 張、永豐金 5683 張、富邦金 5072 張、中租 - KY 4778 等，以及電子股的緯創 1.05 張、京元電子 5351 張，航運股的華航 4901 張、陽明 4381 張。

投信今日買超依序為彰銀 8444 張、京元電子 6381 張、日月光投控 3269 張、元大台灣 50 2400 張、廣達 2261 張、遠傳 2124 張、陽明 1614 張、緯創 1378 張、台達電 1278 張、長榮航 1129 張。

投信賣超最多是緯創 3228 張，再來有新光鋼、永豐金、定穎投控、立端等各逾 1800 張、仁寶 1613 張、新纖 1552 張，第一金近 1500 張，中信金、元大金各逾 1400 張。