電信單次最高金額 台灣大首發65億元社會責任債券

台灣大 (3045-TW) 首次發行「社會責任債券」今 (22) 日上櫃掛牌，發行金額為 65 億元，5 年期，票面利率 1.5370%，為台灣電信業單次募集發行最大金額，募集資金將用於社會效益投資計畫，打造台灣基礎建設，推動台灣電信網絡普及和社會發展，提升數位韌性及建構永續環境。

董事長蔡明忠表示，5G 高速度、低延遲與廣連結特性，在後疫情時代為各行各業帶來革命性變化，舉凡遠距教學系統、醫療看診、居家辦公、垂直場域的自動化工廠、智慧城市等各樣應用創新服務，都藉由 5G 開展。

因此，面對急遽惡化的氣候災難，以及瞬息萬變的全球科技局勢，已是永續先行者的台灣大哥大更加體認，利用核心職能，透過數位科技，提高企業與國家數位韌性，是責無旁貸的責任與使命。

台灣大落實永續金融，發行電信業單次金額最高「社會責任債券」，攜手投資人強化台灣網路基礎建設，計畫投資擴展 5G 網絡遍及台灣各地，克服山區、偏鄉與離島地區的施工挑戰，以利大眾於緊急時刻即可使用相關資源。

台灣大此次發行「社會責任債券」，所募集資金將全數用於提升社會效益相關投資計畫，持續提升 5G 人口涵蓋率、5G 服務普及率及優化山區行動通信訊號服務品質；並以 5G 結合新興科技，推動「Coding Fun 偏鄉玩程式」、「數位苗圃」、「Bilingual Online 百齡果」等 26 項「用科技擁抱愛」社會參與專案，至今累計贊助和捐款社會公益達 13.37 億元。

台灣大自 4G 時代，即動員上萬名人力走入村落、離島及山林佈建網路基礎建設，並於各類步道設置可通訊告示牌逾千面，至 2022 年底，偏鄉人口涵蓋率超過 97.8%。

同時也積極投入 5G 建設，2021 年領業界之先通過 NCC 高速基地台電波人口涵蓋率超過 50% 認證。台灣大持續在超 5G 方針下落實 Telco+Tech 策略，加速推動科技事業推展，打造更符合消費趨勢需求的智慧生活服務。