國泰金前5月獲利168億元、年減逾6成 每股純益1.13元

國泰金 (2882-TW)5 月稅後純益 39.6 億元，累計前 5 月稅後純益 168 億元，較去年同期減少約 63%，每股稅後純益 (EPS)1.13 元；兩大獲利引擎，國泰世華銀行稅後純益 28.7 億元、國壽稅後純益則為 7.5 億元。

國泰世華銀行 5 月稅後純益 28.7 億元，累計稅後純益 148.9 億元，年成長超過 3 成，主要受惠 2022 年央行連續升息，放款持續成長及外幣有價證券等價量均增，累計淨利息收入年成長約 2 成。

國泰人壽 5 月稅後純益 7.5 億元，累計稅後純益 12.7 億元，5 月獲利持穩，主要反映資本利得及經常性收益挹注。今年以來金融市場波動仍存，但公司投資操作平穩，保險本業營運穩健，整體財務表現尚屬良好。

國泰金表示，5 月受惠美國經濟數據持續強韌、美國債務上限達成協議，淡化經濟衰退可能性，帶動市場風險情緒回升，公司伺機實現資本利得，加上今年以來累計利息收入呈雙位數成長，在經常性收益持續挹注下，整體獲利維持穩健。

國壽截至今年 5 月底為止，外匯價格變動準備金累計餘額仍超過 420 億元，有利於吸收匯率波動，並提供外匯避險彈性；在資本方面，5 月國壽淨值比逾 7.3%，資本適足率也高於法令規定，資本穩健且清償能力無虞。

另一子公司國泰產險因防疫保單理賠大幅減少，5 月稅後純益 2.0 億元，累計稅後淨損 1.7 億元，由於非防疫險業務每月維持穩定獲利，第 1 季增提準備金所致之年度累積虧損已逐月縮小。

國泰產險目前防疫險理賠申請件數已大幅減少，5 月單月已賠付簽單賠款金額降至 1.4 億元，5 月底相關賠款準備金餘額尚有 4.0 億元，預估足以因應未來賠付需要。

