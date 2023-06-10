瑞士政府撐腰 瑞銀最快6/12完成收購瑞士信貸

瑞士最大銀行瑞銀 (UBS) 執行長 Sergio Ermotti 週五 (9 日) 在瑞士經濟論壇上稱，對競爭對手瑞士信貸的收購最快將於下週一 (12 日) 最終完成，這將是 2008 年全球金融危機之後最大的銀行業交易。

瑞士政府財政部表示，已經與瑞銀集團於 6 月 9 日簽署協議，瑞銀將承擔因變現瑞信資產而產生的 50 億瑞郎損失，若超出有關損失，瑞士政府將承擔最高 90 億瑞郎損失，相當於約 100.1 億美元。

瑞銀需向瑞士政府支付一筆擔保費，包括最初設置費用、顧問費等。有關協議會持續生效，瑞銀可隨時終止損失保護協議，但將不會再受當局保護。

瑞士政府撐腰 瑞銀最快 6/12 完成收購瑞士信貸 (圖：REUTERS/TPG)

Ermotti 表示，雖然收購案後，公司資產負債表將達到約 1.6 兆美元，但瑞銀的目標是將其削減至 1.35 兆美元或 1.4 兆美元。

Ermotti 說：「對我和同仁們的期望非常高，背負著社會責任，這不僅對瑞銀而言，而且對瑞士金融中心和瑞士這個國家來說都是一個非常重要的時刻。」

Ermotti 拒絕透露收購完成後的裁員規模，只說未來幾個月或作出痛苦決定，儘管這是降低成本必須採取的行動。

在併購完成後，瑞信股票將自瑞士證券交易所下市，瑞信美國存託憑證也將同步從紐約證券交易所下市。