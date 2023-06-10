〈熱門股〉大魯閣搭內需熱潮 周漲15%股價寫3個月來高

大魯閣 (1432-TW) 搭上近來國內休閒需求復甦熱潮，股價也跟著啟動落後補漲行情，本周股價周漲 15%，寫 3 月上旬以來新高。

大魯閣說明，自啟動轉型以來，除了專注在運動休閒和商場經營，也透過擁有 18.75% 持股的和宸國際開發公司，進行雙北的都市更新項目，已成功整合台北市南港區南港段的 40 筆土地，進行都更。

該基地鄰近南港軟體園區，面積 5891 坪，屬於策略型工業區，未來可作為企業總部和科技與生技產業商辦，日前已與忠泰建設簽約，將合作開發，預計明年 3 月前送件都市更新事業計畫報核，預計 2026 年申請建照，並在取得建照後開工。

另一方面，大魯閣甫公布 5 月營收 9794 萬元，月減 11.62%，年增 44.94%，反映疫後運動休閒的消費明顯復甦。

大魯閣規劃高雄楠梓的「棒壘球打擊場及 Roller 186 滑輪場」已在 4 月投入營運，位於台北小巨蛋 1 樓的「Roller 186 滑輪場」則預計在 7 月初加入營運，全力搶攻暑期娛樂商機，添下半年的營運新動能。

而大魯閣近年透過手機 APP 發送股東會紀念品，股東人數已由去年的 15 萬人來到今年的 17 萬人。每月數萬名的股東回館使用優惠，也為大魯閣各運動休閒場館帶來人潮及營收，兼顧股東回饋和品牌行銷的雙重效果。