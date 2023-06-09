葡萄王前5月營收創高 下半年有望再走揚

葡萄王 (1707-TW) 今 (9) 日公告營收，受惠三大事業體成長，推升 5 月營收 9.29 億元，月增 17.52%、年減 7.94%；前 5 月營收 39.4 億元，年增 1.24%，創同期新高，看好下半年營收有望再走揚。

從三大事業體 5 月營收表現來看，母公司台灣葡萄王在代工業務與自有品牌雙策略帶動下，5 月營收 1.18 億元寫今年新高，年增 43.58%，前 5 月年增 30.04%，其中代工業務維持雙位數成長，年增 65.84%。

子公司葡眾因去年防疫產品熱銷、墊高基期，今年前 5 月營收年減 4.47%；上海葡萄王延續成長力道，單月年增 222.66%，前 5 月年增 47.24%。

展望後市，葡萄王強調，合併營收成長目標不變，其中，台灣葡萄王因應乳酸菌原料代工需求，下半年預計擴充發酵製成後段產能，屆時帶動營收攀新高峰，自有品牌則受惠夏日機能飲品及纖體需求，帶動實體、虛擬通路熱銷，成為台灣品牌業績持續穩定成長動能。

此外，台灣自有品牌經營將調整為獲利為績效目標，營收動能改由高毛利保健食品帶動；而代工業務因應需求擴充產能，預計第三季貢獻營收。

另外，葡眾雖然去年基期高，不過隨著保健品需求增加、下半年新品上市，預期有望陸續貢獻營收，帶動營收成長；上海葡萄王除了成長力道延續外，將參加上海大規模的保健食品展，爭取新客戶訂單。

產能方面，葡萄王表示，目前益生菌已進入 24 小時生產，7 月軟膠囊、8 月果凍膠新產線也將陸續量產，9 月 PICS/GMP 胃乳線在完成產能增倍後即投入生產，各項營運計畫皆如期執行