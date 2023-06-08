陸家嘴論壇登場 中國「一行一局一會」重磅發聲

第十四屆陸家嘴論壇周四（8 日）在上海揭幕，中國「一行一局一會」重磅發聲，國家金融監督管理總局局長李雲澤表示，目前中國金融業運行整體平穩，風險總體可控，國家外匯管理局局長潘功勝則說，外匯市場有望保持較平穩狀態。

以下是「一行一局一會」重要發言：

國家金融監督管理總局

第十四屆陸家嘴論壇周四上午在上海登場。中國今年新成立國家金融監督管理總局，而李雲澤周四在陸家嘴論壇上發表主題演講，這是他履新後第一個公開活動。本屆論壇主題為「全球金融開放與合作：引導經濟復甦的新動力」。

李雲澤表示，目前中國金融業運行整體平穩，風險總體可控。他說：「我們完全有條件、有信心、有能力守牢不發生系統性金融風險底線。中國經濟長期向好的基本面不會改變，作為全球經濟增長引擎的地位也不會改變。」

李雲澤並說，要抓住新領域蘊藏的新機遇，持續增加先進製造業、戰略性新興產業、傳統產業轉型升級等重點領域金融供給，有力支持現代化產業體系。他表示，要改善民間融資環境，強化民營企業金融服務。

證監會

證監會主席易會滿在會上表示，近期股票波動加劇，類股輪動加快，量化交易、市場公平性、資金短線炒作、行業機構責任等討論變多。證監會高度重視資本市場監管，將持續加強市場交易行為的監管，做好對量化交易等新型交易方式的追蹤分析，對內幕交易、市場操縱等違規行為堅決予以打擊，切實維護良性健康市場秩序和生態。

易會滿並說，堅持對外開放基本方針不動搖，堅定不移推動市場、機構、產品全方位開放，扎實推動境外上市備案工作，加強與香港市場務實合作，強化境外市場互聯互通機制，加快建立高水準制度型雙向開放格局。

國家外匯管理局

潘功勝在談及匯率問題時表示，中國外匯市場有望保持較平穩狀態。中國經濟運行總體保持「穩中上行」趨勢，一些市場機構則預測美國經濟可能面臨溫和衰退。與此同時，隨著美國聯準會（Fed）升息周期接近尾聲，相關外溢影響有望減弱。

潘功勝說，中國金融周期相對穩健的原因，是中國長期堅持穩健貨幣政策。中國的貨幣政策堅持「以我為主」，堅持跨周期和內外平衡導向，不隨 Fed「大放大收」，不搞競爭性零利率或量化寬鬆政策（QE）。