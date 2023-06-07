鴻海轉投資富智捷ADAS產品量產出貨 導入LUXGEN旗艦休旅

鴻海 (2317-TW) 轉投資富智捷 MobileDrive 宣布，先進輔助駕駛系統 (ADAS) 已量產出貨，目前已配備在裕隆 (2201-TW) 旗下汽車品牌納智捷 LUXGEN 的多功能旗艦休旅 URX NEO 車系上，而這也是首套臺灣團隊全自主研發的 ADAS 產品。

富智捷表示，目前在 LUXGEN URX NEO 上，所搭載的 ADAS 具備全速域 ACC 主動式巡航跟車功能 (Adaptive Cruise Control)，可協助駕駛實現「自動跟車」，系統通過自動加減速來調整與前車間距，讓行車安全更為升級。

相較於過往的非全速域 ACC 而言，其作動範圍更廣，不僅在中高速行駛的狀況下能夠作用，亦支援車速 0 公里以上之低速跟車，在壅擠的市區和塞車的狀況下也都可以跟車到停再起步，適用路況更為多元。

富智捷進一步指出，在整體開發流程中，不僅嚴格遵循已通過的 ISO26262 及 ASPICE 規範，也藉由導入 MBSE 框架開發演算法和進行軟體設計，提升車輛對於重保安件 (Safety-Critical System) 高安全性的要求，並加速達到「Time To Market」的策略目標。

在模擬驗證階段，富智捷早已運用生成式 AI(Generative AI) 技術，透過創建豐富多元的路況模擬來訓練及驗證 ADAS 系統功能，擴大產品的使用場域並提升行車的安全性，同時確保符合完整的系統測試驗證)V&V-Verification & Validation) 程序。

富智捷技術長徐宏民表示，除了運用 AI 不斷提升智能輔助駕駛的技術水平外，也結合地利之便，善用台灣複雜的路況來優化車輛感知與車輛安全操控等功能。富智捷目前也持續耕耘海外，未來一定能讓台灣的 ADAS 軟硬體技術走出台灣。