〈陸港盤後〉中國5月出口降7.5% A股市場漲跌互見

中國 A 股市場三大指數周三（7 日）收盤漲跌互見，滬指漲 0.08%，中國 5 月出口下滑 7.5％，為三個月來首度下降，顯示全球需求降溫導致中國經濟面臨更高風險，另知情人士透露，歐盟劍指華為，考慮強制禁止成員國採用可能對 5G 網路帶來風險的設備。

滬指周三收盤漲 0.08% 報 3,197.76 點，深成指跌 0.6% 報 10,708.82 點，創業板指大跌 1.61% 報 2,129.9 點，兩市成交額合計人民幣 8,145 億元，「北向資金」淨流入 25.11 億元。

地產、半導體、銀行、保險、券商等類股齊揚，汽車、釀酒、煤炭等族群走低，鋰電池概念股下跌。

香港恒生指數周三收盤漲 0.8%，恒生科技指數漲 2.26%。

中國海關總署周三公布的數據顯示，以美元計價，5 月出口較一年前下降 7.5%，降幅遠大於經濟學家原估的 1.8%。進口降 4.5%，5 月貿易順差為 658.1 億美元。

在主要出口產品中，5 月汽車（包括底盤）出口金額較去年同期暴增 123.47%，但積體電路銳減 25.8%。

年初出口成長是中國經濟的一大亮點，在中國政府取消疫情封控措施後，有助於帶動經濟復甦。 不過，最近數據顯示，經濟復甦力道已經減弱，5 月製造業景氣連續第二個月處於萎縮區間，房屋銷售成長放緩。

如今越來越多人猜測北京可能不得不提出更多刺激措施，以提振經濟成長。 一些經濟學家預料央行將在未來數月內降低銀行存款準備金率，甚至有人認為央行最快下周降息。

澳盛銀行（ANZ）策略師 Khoon Goh 表示，出口報告是另一個令人失望的數據，可能會引發投資人對經濟成長的擔憂，並強化北京提出更多支持政策的預期。

此外，投資人也關心華為的消息。據倫敦《金融時報》報導，消息人士透露，歐盟劍指華為，考慮強制禁止成員國採用可能對 5G 網路帶來風險的設備。政府官員說，由於某些國家政府採拖字訣處，引發布魯塞爾關切，因而做出回應。

歐盟內部市場政策執行委員 Thierry Breton 上周五向各國電信機關首長表示，即便布魯塞爾建議技術投資排除高風險供應商，歐盟仍然只有三分之一成員國在 5G 通訊領域禁用華為設備。他說：「這樣的比率太少，會影響歐盟集體安全」。

不過，上述建議未達禁令標準。知情人士透露，如果德國等成員國繼續拖下去，歐盟可能會對帶來安全風險的企業祭出強制性禁令。

