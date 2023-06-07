【直播講座】誰是ETF配息王？ 6/8「投資豐向球」大公開！

今年無疑是金融存股族傷心的一年！除了發生歐美銀行連環爆事件，讓投資人心驚膽顫。

再加上防疫險保單大反撲，讓旗下有壽險業的金控集團營收大失血，連帶影響股息大縮水… 甚至出現配息掛零的金融股。不少投資人開始意識到「無腦存金融股」其實也會有風險，甚至開始思考「資金該轉往哪裡，效率才更高？」。

人常說天涯何處無芳草，何必單戀一枝花？想穩穩領配息，不一定只能靠金融股。

高股息 ETF 更是一條值得考慮的道路。你肯定聽過長期熱門的 0050、0056，或是這幾年崛起的 00878、00900，甚至是這陣子超級人氣王：年化配息率達 11% 的 00919。

市場上高股息 ETF 琳琅滿目，各有各的風采，到底誰最精采？ 6/8 讓基金經理人謝明志為你抽絲剝繭，一檔一檔攤開來看！

立即報名免費講座：https://dmp.sinotrade.com.tw/t/Pca

一個小時的時間，帶你找出最價值的「ETF 配息王」！

推薦延伸閱讀：

1. 如何解讀法人買超？一文看懂三大法人是什麼

2. 投信是什麼？連續買賣超如何影響股價？觀察投信抓住投資新機會！

3. 5 月最新！存股是什麼？市場最熱門存股名單、選股決策三大因子一次公開！

4. QQQ：全球第 5 大 ETF，愛科技股的你一定要看！

5. 定期定額懶人包｜定期定額試算、手續費、優缺點全解析！