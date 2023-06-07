創投巨擘紅衫資本宣布全球業務一拆三 中國業務將獨立營運

知名創投紅杉資本 (Sequoia Capital) 周二 (6 日) 宣布將全球業務拆分為三個獨立實體，分別是歐美、中國、印度 / 東南亞，以適應多變的經濟環境和地緣政治挑戰。

該公司向投資人宣布，2024 年 3 月之前，將把美國、印度和中國業務拆分為三家獨立公司，在歐美地區的業務將沿用現有名稱「Sequoia Capital」，紅杉中國繼續使用「紅杉」作為中文名稱，英文名稱則改為「HongShan」，紅杉印度 / 東南亞則啟用新品牌名「Peak XV Partners」。

紅杉資本解釋，做出這項決定，是因為在經營去中心化全球投資業務方面，已更加複雜且充滿挑戰，因此決定採用「本土優先策略」，讓各地區的營運主體專注在各自的服務上。

紅杉資本是全球享富盛名風險投資機構，投資過好幾家最成功的科技新創公司，包含蘋果、Google 和 Airbnb，也曾參與 TikTok 母公司字節跳動的融資。

進行業務分拆之際，紅杉資本因中國業務，面臨來自美方的監管壓力。隨著美中緊張加劇，美國國安官員對科技公司和投資機構間的資金和訊息流動日漸敏感，多變的政策環境也爲投資活動帶來更多阻力。

消息人士指出，拜登政府正在籌備一項行政命令，禁止對中國等地緣政治競爭對手的部分投資，範圍是經美方認定可能構成國安風險的私募股權和風險投資，包含先進半導體和量子運算，同時討論如何把人工智慧 (AI) 納入限制範圍。

根據知情人士說法，雖然地緣政治問題是啟動業務拆分的主要動力，但分拆的決定也有商業考量，例如來自中國和印度基金的競爭。

紅杉資本中國 (Sequoia China) 目前管理約 560 億美元資產，總計投資約 1200 家企業，擁有 300 多名員工。