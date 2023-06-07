〈美股盤後〉銀行股領漲 蘋果續跌 標普創近9個月新高

由於銀行股及科技股強勢走升，消弭醫療保健股的跌幅，道瓊週二 (6 日) 近乎持平，那指收紅 0.36%，費半指數大漲近 1.3%，標普升 0.24%，創近 9 個月新高。

高盛將未來 12 個月美國經濟衰退的可能性從 35% 降至 25% 的影響，理由是銀行業風險正在消退，推動銀行股走高。SPDR S&P 區域銀行 ETF (KRE-US) 上漲 5.0%，SPDR S&P Bank ETF (KBE-US) 上漲 4.4%。

蘋果推出首款頭戴式裝置 Vision Pro 後持續虧損，瑞銀預測，Vision Pro 售價高於預期的 3,499 美元可能會在短期內限制採用率和帶來任何有意義的營收增長。

台積電 ADR 勁揚近 2%，晶圓代工龍頭台積電週二召開股東常會，台積電董事劉德音指出，今年部分終端需求已回升，雖然營運可能有少許負成長，但已準備好迎接明年開始、下一波很好的成長。

政經方面，美國官員週二證實，美國國務卿布林肯將在未來幾週內前往中國進行會談，此前幾個月，布林肯因疑似中國間諜氣球飛越美國而取消訪中行程。

世界銀行週二發布一份報告中表示，由於大幅升息打擊經濟活動並引發低收入國家的脆弱性，全球經濟正處於不穩定的狀態。世銀上調今年全球實際國內生產毛額 (GDP) 至 2.1%，高於 1 月份發布的 1.7% 預估，但遠低於 2022 年 3.1% 的增長率。

聯準會將於 6 月 13-14 日召開貨幣政策會議，目前聯準會官員已進入會議前的緘默期。美國聯準會前副主席克拉里達 (Richard Clarida) 週二也表示，聯準會不太可能在 2024 年之前開始降息。

週二 (6 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅，金融、非必需消費品和能源領漲，醫療保健、必需消費品和資訊科技領跌。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.05%；Meta (META-US) 下跌 0.10%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.21%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.03%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.67%。

道瓊成分股互有消長。英特爾 (INTC-US) 上漲 3.68%；美國運通 (AXP-US) 上漲 2.62%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.12%；Merck (MRK-US) 下跌 2.74%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 2.13%。

費半成分股普遍暖升。應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.16%；AMD (AMD-US) 大漲 5.34%；美光 (MU-US) 下跌 0.34%；德儀 (TXN-US) 漲 0.059%；高通 (QCOM-US) 上漲 3.22%；輝達 (NVDA-US) 下跌 1.32%。

台股 ADR 僅中華電信收黑 。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.81%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 6.05%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.10%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.15%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.81% 至每股 99.82 美元，折溢價率達 9.55%，換算價為 613.49 元。台積電預期第二季合併營收介於 152～160 億美元，季減 4.3～9.1％、年減 11.9～16.3％，相信公司第二季將跨過業績周期低點，受惠於客戶新品問世，使公司下半年營收表現優於上半年。

蘋果 (AAPL-US) 下滑 0.21% 至每股 179.21 美元。蘋果週一推出首款頭戴式裝置 Vision Pro，還有採 M2 系列處理器的 Mac Studio、Mac Pro、MacBook Air 等電腦新品，成為全球第一家電腦產品不依賴 AMD 或英特爾的公司。

瑞銀預測，Vision Pro 售價高於預期的 3,499 美元可能會在短期內限制採用率和帶來任何有意義的營收增長。

波音 (BA-US) 走低 0.71% 至每股 207.29 美元，波音以生產缺陷為由推遲其 787 夢幻客機的交付。在波音延後交機之際，全球航空公司正迫切需要新飛機以利用解封後的旅遊熱潮盈利。

AMD (AMD-US) 暴漲 5.34% 至每股 124.23 美元。投行 Piper Sandler 上調 AMD 目標價，從 110 美元上調至 150 美元，預測下半年資料中心需求積極，以人工智慧 (AI) 為重點的 MI300 晶片的推出可能會在第四季為 AMD 收入貢獻 2 億美元。

繼全球最大的加密貨幣交易所幣安被美國證券交易委員會 (SEC) 提起訴訟，週二美國交易所 Coinbase 因為違反美國證券法同樣被提起訴訟，Coinbase (COIN-US) 暴跌逾 12% 至每股 51.61 美元。

華爾街分析

KKM Financial 首席執行長 Jeff Kilburg 表示：「隨著投資者為下週聯準會例會做好準備，市場可能會避免大幅波動。但值得注意的是，市場已經突破了近幾個月的交易區間。」

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 稱：「美股搖擺不定，因為華爾街不知道聯準會還會出台多少緊縮政策。」

花旗策略師 Scott Chronert 指出，雖然 AI 熱潮來襲，但這終將會過去，在經濟或出現溫和衰退的預期下，他維持標指年底見 4000 點的預測。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主